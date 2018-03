Ingressos para torcida do Botafogo pela final do Campeonato Carioca estão disponíveis

O primeiro capítulo da final do Campeonato Carioca de 2018 está para começar. Os 90 minutos iniciais da decisão entre Botafogo e Vasco serão disputados no Estádio Nilton Santos, no próximo domingo (1º) às 16h. Apesar do mando de campo ser da equipe de General Severiano, os ingressos – que já estão disponíveis para venda – serão divididos de forma igualitária, com as duas torcidas possuindo o direito de ir para a partida, teoricamente, na mesma proporção.

Os sócios-torcedores do Botafogo terão os privilégios que o plano SouBotafogo pode oferecer, já que a opção de check-in está disponível no portal dos associados. Como o alvinegro ficará nos setores Norte e Oeste, as pessoas que possuem pacote para o setor Leste terão que se cadastrar para a partida em um desses dois outros setores.

A venda física está disponível desde 12h desta sexta-feira (30) nos postos de venda espalhados pelo Rio de Janeiro. No dia da partida, os portões abrem às 13h30 e bandeiras e faixas serão permitidas apenas nos setores Norte e Sul, os que ficam atrás dos respectivos gols no Estádio Nilton Santos.

- VALORES DOS INGRESSOS

Oeste Inferior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Oeste Superior: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Norte: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

- POSTOS DE VENDA PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO

Sexta – 12h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas (Setor Norte) – Engenho de Dentro

Plaza Shopping – Rua Quinze de novembro nº 08 3º Piso – Niterói

Sábado - 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas (Setor Norte) – Engenho de Dentro

Plaza Shopping – Rua Quinze de novembro nº 08 3º Piso – Niterói

Domingo - 10h às 16h45

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro

- VENDA ONLINE

Os ingressos estão disponíveis no site www.botafogo.com.br/ingresso, com uma cobrança de taxa de conveniência ou pelo Voucher Seguro, que, buscando ampliar a praticidade dos bilhetes comprados via internet, disponibilizará a entrada dos torcedores por meio de um aplicativo, que gerará um QRCODE, disponível para entrar no estádio e, assim, evitando a necessidade de trocar os ingressos na bilheteria.