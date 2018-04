Gabigol faz dois, e reservas do Santos goleiam sub-20 em jogo-treino

Google Plus

Na manhã deste sábado (7), os reservas do Santos golearam o sub-20 por 5 a 0, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. Gabigol, que estava suspenso na vitória do Alvinegro por 1 a 0 sobre o Estudiantes, pela Copa Libertadores na última quinta-feira (5), marcou dois gols. Vitor Bueno, Diego Pituca e Copete completaram a goleada.

O técnico Jair Ventura aproveitou o treinamento para testar os jogadores menos utilizados. Os jogadores que participaram do jogo-treino foram: Vladimir; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Diego Pituca, Vecchio (Rafael Longuine) e Vitor Bueno (Rodrigão); Diogo Vitor (Leandro Donizete), Copete e Gabigol.

Já o sub-20, sobre o comando do supervisor da categoria Adrione Piemonte escalou: Renan Pastre; Clayton, Matheus Guedes, Robson Bambu e Rhuan; Guilherme Nunes, Gabriel Calabres e Dudu; Nicolas, Bruno Moreira e Yuri Alberto. O técnico da equipe sub-20, Aarão Alves foi demitido na última sexta-feira (6), após a eliminação da equipe na Copa do Brasil sub-20, após perder por 5 a 3 para o Figueirense, na Vila Belmiro, no dia 4.

Neste domingo (8) o elenco santista ganhará folga e retorna aos treinos na manhã de segunda-feira (9). A partir dai o técnico Jair Ventura deve esboçar o time que enfrentará o Ceará, na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (14), às 21hrs (de Brasília), no Pacaembu.