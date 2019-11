Flamengo divulga uniforme para 2018 e inicia projeto de renovação visual do clube

Na tarde desta terça-feira (10), o Flamengo lançou o uniforme número 1 para a temporada 2018. Além do uniforme, outra novidade está no escudo, remodelado, seguindo a nova identidade visual do clube, que já havia sido anunciada ano passado.

A camisa segue rubro-negra, só que com listras mais finas e uma tonalidade mais escura. Dentro das listras, existem grafismos em tons mais claros de vermelho e preto.

A estreia do novo uniforme será na quarta-feira da semana que vem, na partida contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Libertadores. A partir do dia 12 a camisa estará à venda no site da Adidas e no dia 19 estará disponível nas lojas.

Veja o novo uniforme do Flamengo:

Foto: Divulgação/Flamengo

Novo escudo

O clube já havia anunciado em 2017 que estava preparando uma nova identidade visual. Nesta terça-feira, foram revelados os escudos reestilizados, tanto o do futebol quanto o do remo, assim como o brasão CRF. Junto com o lançamento, o Flamengo fez uma ação com o Twitter, criando o emoji CRF nas hashtags #Flamengo, #VamosFlamengo e #CRF.

"A reformulação dos escudos, mesmo que discreta para alguns, foi extremamente importante por questões técnicas, institucionais e até mercadológicas. É uma tendência entre as maiores instituições esportivas do mundo, e demos um passo de muito bom gosto, mantendo a identidade tradicional e aliando com a agilidade e a modernidade dos novos tempos. A aprovação gigantesca dentro do clube mostrou que acertamos em cheio", explicou o vice de Relações Externas do clube Antônio Tabet.

Veja os novos escudos do Flamengo:

