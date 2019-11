Resultado Palmeiras x Boca Juniors (1-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

O Palmeiras entrará em campo na segunda-feira (16), contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, pela estreia no Brasileirão.

Equipe paulista segue líder isolada do grupo 8, com 7 pontos. Os argentinos seguem na vice-liderança com 5 pontos. As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 25/04, na Bombonera.

FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! PALMEIRAS 1 x 1 BOCA JUNIORS!

47' Quatro minutos de acréscimos.

46' Falha grande de Antônio Carlos, Pavón invadiu a área e cruzou para Tévez chutar para o gol vazio. 1 a 1.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOCA JUNIORS! É DE TÉVEZ!

44' ?Cruzamento espetacular de trivela do Guerra para Keno finalizar de primeira, no canto de Rossi. Palmeiras 1 a 0.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE KENO!

43' Torcida do Palmeiras busca empurrar a equipe nos últimos minutos.

40' Mudança no Boca: Sai: Reynoso / Entra: Buffarini

39' Mais de 100 passes errados na partida, de acordo com o Footstats.

38' Mudança no Boca: Sai: Goltz / Entra: Vergini

37' Keno entortou a defesa argentina, tocou para Willian que chutou travado e a bola saiu em escanteio.

?33' Mudança no Palmeiras: Sai: Bruno Henrique / Entra: Guerra

31' Pequena confusão na lateral do campo entre Jara e Thiago Santos.

29' Boca volta a manter a posse de bola no ataque.

26' 37.192 torcedores presentes no Allianz Parque.

24' Mudança no Boca: Sai: Cardona / Entra: Tévez

22' UHHHHHHHH! Keno cruzou, Fabra cortou nos pés de Bruno Henrique que, na pequena área, encheu o pé e a bola subiu demais. Grande chance para o Palmeiras.

21' Lucas Lima também foi vaiado ao sair de campo/

20' Mudança no Palmeiras: Sai: Lucas Lima / Entra: Moisés

18' Palmeiras volta a não conseguir passar pela marcação xeneize. Torcida fica impaciente no Allianz Parque.

14' Willian lutou dentro da área, e a bola sobrou para Bruno Henrique, que chutou torto, para fora.

13' Borja recebeu algumas vaias enquanto saía de campo.

13' Mudança no Palmeiras: Sai: Borja / Entra: Willian

12' Torcida do Palmeiras volta a cantar alto. Willian vai entrar.

10' UHHHHH! Cardona arriscou de fora da área, e Jailson defendeu em dois tempos.

8' Boca, satisfeito com o empate, tenta se arriscar ao ataque, mas Jailson impede que a bola chegue até Ábila.

6' Dudu sofreu falta de Pavón e a torcida pediu cartão amarelo, mas Andrés Cunha não mostrou.

4' UHHHHHH! Agora foi a vez de Lucas Lima servir Dudu, que bateu colocado, a esquerda do gol.

2' Assim como na primeira etapa, o Palmeiras fica com a bola mas não consegue furar o bloqueio defensivo argentino.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Palmeiras e Boca de volta ao gramado.

Apesar de ter 60% de posse de bola, o Verdão finalizou apenas duas vezes. Os Xeneizes finalizaram apenas uma vez

INTERVALO! PALMEIRAS 0 x 0 BOCA JUNIORS!

44’ UHHHH! Dudu rolou com carinho para Lucas Lima que, com espaço e na entrada da área, chutou fraco pela linha de fundo.

37' Cartão amarelo para Magallán, do Boca Juniors.

32' Primeiro tempo marcado pela disputa na marcação entre as duas equipes.

29' Diogo Barbosa cruzou com perigo, mas ninguém conseguiu alcançar.

23' OPA! Dudu cai após jogada com Fabra, pede pênalti mas o árbitro uruguaio manda seguir.

17' Partida é truncada no meio-campo.

12' Cartão amarelo para Felipe Melo, do Palmeiras.

6' Jara cruzou com muito perigo, mas Ábila não conseguiu se desmarcar de Antônio Carlos e a bola saiu.

2' Palmeiras começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO! COMEÇA PALMEIRAS x BOCA JUNIORS!

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo de Palmeiras x Boca Juniors ao vivo pela terceira rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores! A partida começará às 21h45.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOCA JUNIORS: Rossi, Jara, Goltz, Magallán e Fabra; Barrios e Pablo Pérez; Reynoso, Cardona e Pavón; Abila.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

CASA CHEIA! Até a noite de ontem, 33 mil ingressos foram vendidos para a partida de logo mais. A previsão é de Allianz Parque lotado.

Já a última partida da equipe xeneize foi pelo Campeonato Argentino, na Bombonera, contra o Defensa y Justicia. O Boca foi derrotado por 2 a 1, mas segue na liderança isolada do torneio, com 50 pontos.

A última partida do Verdão foi a final do Campeonato Paulista, a derrota para o Corinthians no tempo normal (1 a 0), e nos pênaltis (4 a 3), ficando com o vice-campeonato.

DESFALQUES:



Palmeiras: Nenhum

Boca Juniors: Nahitan Nandez (suspenso), Gago e Benedetto (lesionados)

Já o Boca, na última partida pela Libertadores, recebeu e venceu o Junior Barranquilla na Bombonera, por 1 a 0. Veja o gol marcado por Christian Pavón:

Na última partida pela Libertadores, o Palmeiras, com equipe mista, venceu o Alianza Lima por 2 a 0, também no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Thiago Santos e Borja. Veja os melhores momentos da partida:

Já os Xeneizes estão com 4 pontos, na vice-liderança, e precisam da vitória para alcançar a liderança da chave.

Palmeiras x Boca Juniors ao vivo, o principal jogo do Grupo 8 acontecerá nessa noite no Allianz Parque. Líder, com 6 pontos, a equipe alviverde venceu pode terminar a primeira parte da fase de grupos com 100% de aproveitamento.