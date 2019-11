Resultado Ceará x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-3)

Agradeço a quem acompanhou mais uma transmissão pela VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

As duas equipes entrarão em campo no próximo domingo. O Ceará enfrentará o Corinthians na Arena Corinthians, e o Flamengo receberá o Internacional no Maracanã.

Com a goleada, o Rubro-Negro assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. Já o Vozão caiu para o Z-4, na 18ª colocação com 1 ponto.

FIM DE PAPO NO CASTELÃO! CEARÁ 0 x 3 FLAMENGO!

45' UHHHH! Chute forte de Éverton Ribeiro, e mais uma defesa de Éverson.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Desde 2011, o Flamengo não terminava uma rodada na liderança. Vai conseguindo, como os tropeços de São Paulo e Corinthians.

42' Última mudança no Fla: Entra: Jean Lucas / Sai: Lucas Paquetá

41' Em andamento: Atlético-MG 1 (Róger Guedes) x 0 Corinthians / Fluminense 1 (Pedro) x 1 São Paulo

39' UHHH! Passe espetacular de Lincoln para Vinicius. O menino se atrapalhou, mas a jogada seguiu com o Fla. Diego tentou o chute, mas a bola subiu.

37' Mudança no Flamengo: Entra: Lincoln / Sai: Henrique Dourado

35' Maior público do Brasileirão 2018: 52.950 torcedores no Castelão.

34' Mudança no Flamengo: Entra: Jonas / Sai: Cuéllar

29' Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Flamengo.

28' Com essa goleada, o Flamengo está assumindo a liderança do Brasileirão!

26' Na comemoração do gol, Diego foi em disparada para os braços da torcida, e levou o cartão amarelo.

?25' Cobrança de escanteio de Rodinei, Paquetá desviou na primeira trave e o camisa 10 completou para o fundo do gol. Ceará 0 x 3 Flamengo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE DIEGO!

23' Torcida rubro-negra, em grande número, grita olé.

21' Chamusca abandona o 3-4-3, e muda para o 4-4-2.

20' Última mudança no Vozão: Entra: Roberto / Sai: Tiago Alves

16' Com faltas laterais, o Ceará tenta mas não consegue assustar o gol de Diego Alves. Chamusca vai para a terceira mudança, com menos de 20 minutos.

13' Vinicius Jr assumiu a artilharia do Flamengo na temporada, com 8 gols.

11' Mudanças no Ceará: Entram: Rafael Carioca e Wescley / Saem: Romário e Reina

10' Flamengo fazendo sua melhor partida sob comando de Barbieri.

7' Flamengo tocou bem a bola, invertendo os lados. Na primeira chance, Vinicius parou em Éverson. No rebote, Paquetá tocou perfeitamente para Rodinei cruzar e o camisa 20, absolutamente livre na pequena área, apenas empurrou para o gol. Ceará 0 x 2 Flamengo.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE VINICIUS JR!

4' Flamengo começa o segundo tempo com mais paciência, enquanto o Ceará acelera as jogadas.

3' Em andamento: Paraná 0 x 2 (Marlone) Sport

0' UHHHH! Primeira chegada do Ceará no segundo tempo, e Arthur Cabral quase marcou um belo gol.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Em Andamento:



Palmeiras 0 x 0 Chapecoense

Paraná 0 x 1 Sport

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians

Bahia 0 x 0 Atlético-PR

Fluminense 0 x 1 São Paulo

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! CEARÁ 0 x 1 FLAMENGO!

48' Ceará vai em busca do empate, para não correr o risco de entrar no Z-4 na rodada.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Flamengo pulando para a vice-liderança, com 7 pontos.

41' Após recuperar a bola, Cuéllar achou um passe espetacular para Vinicius que só cavou na saída de Éverson. Ceará 0 x 1 Flamengo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE VINICIUS JR!

38' Diego tentou a bicicleta, mas acertou Valdo. Os dois foram atendidos.

34' UHHHHHH! Cobrança perfeita de Lucas Paquetá, mas Éverton jogou para escanteio.

32' Cartão amarelo para ?Luiz Otávio, do Ceará.

30' Partida é reiniciada.

27' Tempo técnico no Castelão.

27' IMPRESSIONANTE! Passe espetacular de Paquetá, Éverton Ribeiro deixou passar para Dourado que não conseguiu chutar duas vezes e, na sequencia, Diego parou na marcação. Que chance do Fla.

25' UHHHHHH! Diego se esforçou, rolou para Renê cruzar. Após o corte da zaga, Paquetá pegou de primeira e Éverton fez grande defesa.

22' Em andamento: Fluminense 0 x 1 (Éder Militão) São Paulo

17' Diego, mais próximo a área, levou para o meio e arriscou, mas sem perigo. Bom início de jogo do camisa 10.

15' Grande jogada de Rodinei e Diego. O lateral cruzou para o meia, mas Valdo cortou na hora certa. Flamengo é melhor.

13' Dourado ganhou de Luiz Otávio, mas chutou mascado e a bola saiu pela linha de fundo. O atacante rubro-negro ficou pedindo pênalti, mas Daronco não marcou.

10' UHHHHH! Ceará pressionou a saída de bola, e Richardson arriscou de longe, para fora.

8' Em andamento: Paraná 0 x 1 (Rogério) Sport

7' UHHHHH! Diego rolou para Cuéllar, que lança Renê na área. O lateral cruza, Éverson afasta e River chuta para fora.

4' Rubro-Negro pressiona a saída de bola cearense, enquanto os donos da casa esperam em seu próprio campo.

2' Flamengo começa mais com a posse, mas sem atacar o Ceará.

BOLA ROLANDO NO CASTELÃO! COMEÇA CEARÁ x FLAMENGO!

Equipes em campo! Linda festa das duas torcidas!

Público no Castelão é excelente. Previsão de 50 mil torcedores nesta tarde, na capital cearense.

FLAMENGO ESCALADO! Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê;

Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Lucas Paquetá; Vinicius Junior e Henrique Dourado.

CEARÁ ESCALADO! Éverson; Valdo, Luiz Otávio e Tiago Alves; Arnaldo, Juninho, Richardson, Reina e Romário; Felipe Azevedo e Arthur.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contarei tudo de Ceará x Flamengo ao vivo, partida válida pela terceira rodada do Brasileirão!

Arbitragem: Anderson Daronco (RS) comandará a partida e será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Élio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Provável Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê;

Cuéllar, Willian Arão (Éverton Ribeiro), Diego e Lucas Paquetá; Vinicius Junior e Henrique Dourado.

Provável Ceará: Éverson; Valdo, Luiz Otávio e Tiago Alves (Roberto); Arnaldo, Juninho, Richardson, Wescley e Romário; Felipe Azevedo e Arthur.

Mais de 31 mil ingressos foram vendidos para essa partida, e o setor dos visitantes já está esgotado. Será o maior público do estádio na temporada.

Apesar da boa campanha no Brasileiro, e na Libertadores, onde pode depender apenas de si para a classificação, o Rubro-Negro está sob intensa pressão. No embarque e no desembarque em Fortaleza, torcedores protestaram contra os jogadores, pediram raça e tocaram pipocas. No Rio, alguns tentaram agredir jogadores, e foram detidos pela segurança do clube. Na confusão, Diego Alves chegou a jogar café nos torcedores.

Já o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Vitória, na estreia, e na última rodada venceu o América-MG, 2 a 0, no Maracanã. Veja os melhores momentos da partida que marcou a despedida de Julio Cesar dos gramados:

O Ceará perdeu para o Santos na estreia, 2 a 0, e empatou em 0 a 0 com o São Paulo no Castelão, na última rodada. Veja os melhores momentos do empate:

Na 16ª posição, com 1 ponto, o Vozão receberá o Rubro-Negro, que está na 4ª posição, com 4 pontos, no Castelão.