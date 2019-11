São Paulo elimina o Rosario Central na Copa Sul-Americana 2018 (1-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

A partida da equipe paulista na próxima fase será definida por sorteio, que contará com os eliminados na Libertadores. Pelo Brasileiro, o São Paulo irá até Salvador enfrentar o Bahia, no próximo domingo (13).

Com drama, com uma atuação abaixo do esperado, com um descontrole emocional impressionante, o São Paulo conseguiu um golzinho e garantiu a classificação para a segunda fase da competição internacional.

FIM DE PAPO! O SÃO PAULO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA SUL-AMERICANA! Tricolor 1 a 0 no Rosário Central.

48' PETROS TAMBÉM ESTÁ EXPULSO! O volante também recebeu cartão vermelho direto e deixa o Tricolor com nove.

47' Quatro minutos de acréscimos.

45' CUEVA EXPULSO! Peruano entrou forte em Ferrari, e o árbitro apresentou o cartão vermelho de maneira direta.

44' Cartões amarelos para Camacho e Gil, do Rosario.

44' CENAS LAMENTÁVEIS! Após falta em Nenê, Cueva chegou forte e os argentinos não gostaram nada.

43' Rosario não praticou o fair play e irritou muito os jogadores e os torcedores do São Paulo.

43' Mudanças no Rosario: Entram: Zampedri e Lovera / Saem: Camacho e Da Campo

40' São Paulo conta com a fraqueza argentina para ser pouco ameaçado nessa reta final.

35' UHHHHH! Jucilei teve espaço, resolveu arriscar e Ledesma teve dificuldade para defender.

34' 33.862 torcedores presentes no Morumbi.

32' Herrera foi lançado mas não aproveitou a indecisão entre Arboleda e Sidão. O zagueiro rifou a bola para lateral.

26' Rosario segue melhor no segundo tempo. São Paulo espera o contra-ataque para matar a partida.

24' Mudança no Rosario: Entra: Herrera / Sai: Pereyra

22' Cartão amarelo para Da Campo, do Rosario Central.

22' UHHHHHHH! Marco Rúben cabeceou para o chão, a bola quicou e Sidão fez uma grande defesa.

21' Mudança no São Paulo: Entra: Tréllez / Sai: Diego Souza

21' Diego Souza sentiu a coxa.

17' Quinto gol de Diego Souza na temporada, sendo o artilheiro da equipe.

16' Ótima articulação ofensiva do Tricolor, passando por Nenê, Liziero até Reinaldo que invadiu a área, chutou na trave e no rebote, Diego Souza só empurrou para o gol. 1 a 0.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! É DE DIEGO SOUZA!

15' Rosario é um time fraco, mas a forma como os donos da casa jogam desde a metade da primeira etapa permite que a equipe argentina sonhe com uma classificação ainda no tempo normal.

13' PARA FORA!!! Linda jogada do Rosario, que terminou com Rúben rolando para Pereyra chegar chutando e levando muito perigo.

11' Enfim o São Paulo volta a finalizar a gol, mas o chute de Cueva foi fraco demais e Ledesma defendeu.

9' Mudança no Tricolor: Entra: Cueva / Sai: Valdívia

5' Primeiro cartão amarelo do jogo, para Jucilei, do São Paulo.

4' UHHH! Após a cobrança de escanteio. Cabezas subiu livre e tocou para fora.

2' São Paulo começa o segundo tempo com a posse de bola.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta. Mudança no Tricolor: Entra: Arboleda / Sai: Anderson Martins

Tricolor começou melhor, finalizou três vezes com muito perigo, mas caiu de produção na metade final da primeira etapa. Rosario assustou somente uma vez, mas finalizou na mesma quantidade do São Paulo: 4 x 4.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! SÃO PAULO 0 x 0 ROSARIO CENTRAL!

45' Eber Aquino assinalou apenas um minuto de acréscimo.

38' UHHH! Contra-ataque do Rosario, Da Campo bateu forte, mas jogou para fora.

36' Rosario fica com a posse, e a torcida tricolor começa a ficar impaciente.

29' UHHHH! Foi só falar: a defesa tricolor afastou mal, Pereyra arriscou de fora da área e levou muito perigo ao gol de Sidão.

28' São Paulo não consegue mais levar perigo ao gol argentino, mas também não sofre na defesa.

22' Já são 10 faltas cometidas pelo Rosario, contra quatro do São Paulo.

19' MILAGRE DE LEDESMA!!! Diego Souza ganhou no corpo, rolou para Nenê, livre, chutar para grande defesa de Ledesma. Impressionante mais um gol perdido do São Paulo.

16' UHHH! Mais uma chance que Diego Souza desperdiça, agora cabeceando para fora após cobrança de falta de Nenê.

11' Tricolor já podia estar vencendo por 2 a 0, com menos de 10 minutos. Não se pode perder essas chances em jogo sul-americano.

9' INACREDITÁVEL!!!!!!!! Cruzamento para a área, Diego Souza ajeitou e Petros, completamente livre, na pequena área e com o gol aberto, conseguiu chutar para fora.

7' FUROU!!! Cobrança de falta de Nenê, Valdívia se atrapalhou e a bola ia sobrando para Diego Souza na pequena área, mas o camisa 9 furou.

5' Equipe argentina marca no campo de ataque, e fica com a posse no campo ofensivo. 63% de posse de bola para o Rosario.

3' Régis cruzou para Valdívia, mas o toque foi muito fraco e ficou nas mãos de Ledesma.

2' Rosario abusará das bolas paradas, e a primeira tentativa não deu muito certo, com falta marcada em Bruno Alves.

1' Partida começou com um belo lance de Diego Souza, na lateral do campo. Na sequência, Régis saiu com bola e tudo.

BOLA ROLANDO NO MORUMBI! COMEÇA SÃO PAULO x ROSARIO CENTRAL!

Um minuto de silêncio sendo respeitado.

Público é muito bom no Morumbi.

Equipes em campo!

ROSARIO CENTRAL ESCALADO! Ledesma; Paulo Ferrari, Maurício Martinez, Cabezas e Parot; Ortigoza, Da Campo e Leonardo Gil; Camacho e Joaquín Pereyra; Marco Rubén.

SÃO PAULO ESCALADO!

Boa noite, torcedor que está ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de São Paulo x Rosario Central ao vivo, pela Copa Sul-Americana!

Arbitragem: Eber Aquino (PAR) comandará a partida e será auxiliado por Milciades Saldivar (PAR) e Carlos Cáceres (PAR)

Provável Rosario Central: Ledesma; Nahuel Gómez, Tobio, Cabezas e Parot; Maxi González, Joaquín Pereyra, Joel López e Lovera; Marco Rúben e Zampedri.

Provável São Paulo: Sidão; Éder Militão (Bruno Alves), Anderson Martins e Arboleda; Régis, Jucilei, Petros, Liziero, Nenê (Cueva) e Reinaldo; Tréllez.

Para a partida de logo mais, 18 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de 30 mil torcedores no Morumbi.

Diego Aguirre relacionou Nenê e Éder Militão, mas não sabe se poderá contar com os dois jogadores para a partida decisiva contra o Rosario.

Nem lá, nem cá! As campanhas do Tricolor e dos Canallas são parecidas na transmissão de preocupação para seus torcedores. O São Paulo não engrena, e já foi eliminado da Copa do Brasil, enquanto o Rosario só perdeu desde o empate na partida de ida, e está sem o técnico Leonardo Fernández, que pediu demissão.

No Gigante de Arroyito, as duas equipes empataram em 0 a 0, com direito a expulsões de Rodrigo Caio e Carrizo. Veja os melhores momentos:

As duas equipes se enfrentarão pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, no Morumbi, a partir das 21h45.