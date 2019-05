Corinthians vence o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande clássico na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de Rodriguinho, Corinthians vence o Palmeiras por 1 a 0 e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

47 min: No Corinthians entra Júnior Dutra no lugar de Romero.

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos.

43 min: TRAVE DENOVOOOO! Após cruzamento Antônio Carlos cabeceia direto na trave.

41 min: No Corinthians Mateus Vital entra no lugar de Pedrinho.

40 min: Mantuan acerta Willian e recebe cartão amarelo.

40 min: Romero recebe a bola e faz embaixadinha com a cabeça.

38 min: No Corinthians entra Roger no lugar de Jadson.

36 min: Dudu acerta Maycon e também recebe cartão amarelo.

35 min: Maycon discute com Dudu e recebe cartão amarelo.

32 min: Contra-ataque do Palmeiras, Keno abre para Guerra que toca para Tchê Tchê que abre e chuta por cima do gol.

28 min: No Palmeiras sai Borja para entrada de Willian.

28 min: Borja recebe cartão amarelo por falta em Gabriel.

26 min: UUUUH! Após escanteio cobrado por Jadson, Balbuena cabeceia e quase amplia.

24 min: No Palmeiras entra Tchê Tchê na vaga de Thiago Santos.

19 min: Romero tenta a jogada pela esquerda e Bruno Henrique manda para a linha de fundo.

17 min: No Palmeiras entra Guerra na vaga de Lucas Lima.

14 min: Bruno Henrique comete falta em Henrique.

9 min: Palmeiras adianta a marcação.

7 min: Jadson cobra a falta e Antônio Carlos faz o corte.

4 min: NA TRAVEEEE! Bruno Henrique chuta de fora e acerta o poste.

0 min: Segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo.

42 min: ESTÁ DEMAIS! Pedrinho aplica lindo chapéu em Diogo Barbosa e cruza na área, a defesa do Palmeiras afasta o perigo.

37 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Pedrinho passa por dois e Maycon que cruza, Jaílson desvia e Rodriguinho sozinho coloca para o fundo das redes.

36 min: UUUUUUUUUUUUUUUH! Keno deixa Thiago Santos sozinho na cara de Cássio que bate e a bola explode na trave.

30 min: UUUUUH! Jadson deixa a bola para Gabriel que bate assustando Jaílson.

29 min: Marcos Rocha cruza e Mantuan aparece para afasta o perigo.

24 min: Dudu arrisca de longe e a bola vai fraca.

20 min: Thiago Santos levanta para Borja que cabeceia nas mãos de Cássio.

18 min: Edu Dracena recebe cartão amarelo por reclamação.

13 min: Lucas Lima cobra falta pra área e Cássio fica com a bola.

10 min: UUUUUH! Dudu serve Keno que invade a área e bate para boa defesa de Cássio.

7 min: Lucas Lima tenta o drible pra cima de Henrique mas sofre a falta.

4 min: Maycon aproveita o rebote e chute de fora, a bola desvia e sai.

0 min: Começa o jogo!

Já o Palmeiras está escalado com: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja.

Corinthians vem a campo com: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Pedrinho e Ángel Romero.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Corinthians x Palmeiras ao vivo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida.

As únicas mudanças que o treinador traz para o time são as necessárias, com Thiago Santos no lugar do suspenso Felipe Melo, e também não poderá contar com Moisés, que está se recuperando de um estiramento muscular.

Apesar de os dirigentes palmeirenses insistirem na polêmica do Paulistão, o técnico do Verdão, Roger Machado, prefere deixar a história para trás, e montar o seu time de maneira correta para que consiga sair de Itaquera com os 3 pontos, podendo se colocar cada vez mais perto da liderança do campeonato.

“Sei o que o Pedrinho pode nos dar, sempre falei da qualidade desse jogador. Contra o Ceará, seria mais interessante tê-lo no final do jogo, pelo que foi o jogo. Já ontem, isso não apareceu tanto pelo resultado. Estou muito feliz com ele e não é de hoje”, declarou o treinador do Timão.

Naquela oportunidade, o xodó da torcida, Pedrinho, foi titular, e apesar de não ter marcado nenhum gol, se mostrou muito presente durante a partida toda, e agradou o treinador.

O técnico Fábio Carille optou por manter a última escalação feita na partida contra o Vitória, na Copa do Brasil, onde saíram vitoriosos e classificados para as quartas de final da competição.

A última vez que se enfrentaram ainda rende muitas manchetes e polêmicas, na final do Campeonato Paulista, em que o Corinthians saiu campeão em plena casa do rival, os dirigentes acusam de ter existido uma interferência externa, alterando a decisão da equipe de arbitragem na época, o vice-líder do campeonato ainda tenta provar tais acusações.

Já no começo do campeonato, o Timão e o Palestra disputam diretamente quem fica mais ao topo da tabela, e até agora, o Verdão é o vice-líder, e o alvinegro, está em terceiro lugar.

Neste domingo (13), Corinthians x Palmeiras se enfrentarão ao vivo na Arena Corinthians em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro às 16h00.