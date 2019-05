Candidato para vaga de Daniel Alves, Fagner é convocado para Copa do Mundo

Dentre as muitas dúvidas entre imprensa e torcida, estava na lacuna deixada depois da confirmação de que Daniel Alves não ia à Rússia. Entretanto, Tite tratou de sanar a maior parte das perguntas que rondavam a convocação desta segunda-feira (14) e convocou Fagner para o lugar do defensor do PSG, que teve uma desinserção do ligamento cruzado anterior do joelho e não estará apto para disputar o mundial.

O lateral-direito do Corinthians, atual campeão brasileiro, já vinha sendo convocado com regularidade por Tite e deve se recuperar a tempo para disputar a Copa, visto que o atleta tem uma lesão no músculo posterior da coxa, mas a comissão médica da seleção Canarinho assegurou que estará em perfeitas condições para vestir a camisa da seleção.

Junto de Fagner, Danilo, do Manchester City, foi convocado. Durante a última semana, a dúvida era saber se ambos seriam convocados. Agora, a questão é em qual dos dois será o titular, que de acordo com o técnico Tite, será decidido no desempenho durante o treinamento de cada um.

+ Os candidatos: Como estão Fagner e Danilo, possíveis substitutos de Dani Alves na Copa

Durante a convocação, a família do jogador se reuniu na sala de seu apartamento, à espera do tão aguardado anúncio.

A comemoração na casa do Fagner, no momento da convocação do lateral do Timão para a Copa do Mundo da Rússia!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/QrOUWBe1cr — Corinthians (@Corinthians) 14 de maio de 2018

Em sua conta oficial do Instagram, a rede social de fotos, o atleta agradeceu aos fãs, família e companheiros de clube.

"Dia de agradecer a todos que fizeram parte para que este sonho se tornasse realidade. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos a todos do Corinthians e a comissão técnica da Seleção Brasileira pela confiança. Orgulho em vestir essa camisa e representar o nosso país na Copa do Mundo", postou Fagner.

Apesar de estar em processo de recuperação, Fagner deve se apresentar à seleção já no dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, mas deve seguir em tratamento até estar 100% para o início do Mundial, no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Rostov.