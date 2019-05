Sorteio Copa do Brasil:  dos confrontos das quartas de final 2018

Agradecemos a quem acompanhou essa transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.

Para finalizar, o chaveamento final das quartas de final (na coluna da esquerda, quem decidirá em casa:



Chave 1: Chapecoense x Corinthians

Chave 2: Palmeiras x Vasco/Bahia

Chave 3: Flamengo x Grêmio

Chave 4: Cruzeiro/Atlético-PR x Santos

Para o primeiro sorteio, saiu a bola um: Chapecoense, Palmeiras e Flamengo decidirão em casa. No segundo sorteio, saiu a bola três: Cruzeiro ou Atlético-PR decidirá em casa.

Sorteada bola ímpar, Corinthians, Bahia/Vasco, Grêmio e Santos decidirão fora de casa. Sorteada bola par, ocorre o inverso.

Sorteio será casado para três confrontos: Corinthians x Chapecoense, Bahia/Vasco x Palmeiras e Grêmio x Flamengo. E Santos x Cruzeiro/Atlético-PR será sorteio individual.

A partir das 11h30, será definido o mando de campo das partidas.

Chaveamento definido até a final. Para a semifinal, chave 1 enfrentará a chave 3, e a chave 2 enfrentará a chave 4.

As equipes serão divididas em quatro chaves. Vai começar o sorteio.

Manoel Flores, diretor de competições da CBF, tem a palavra. Datas disponíveis para as partidas: 1, 8, 15 e 29 de agosto. O VAR será utilizado a partir dessa fase da competição.

Julio Oliveira, narrador do Sportv, dá início ao sorteio. Primeiro, um vídeo exibe tudo o que já aconteceu nessa edição da Copa do Brasil.

O objeto de cobiça dos clubes que ainda estão vivos na Copa do Brasil: a taça

Deste pote serão sorteados os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, também a partir desse pote, os mandos de campo serão definidos.

Bom dia, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil 2018!

Com os jogos definidos, haverá o sorteio dos mandos de campos. Dependendo dos confrontos, alguns jogos poderão ter o sorteio "casado", meio para que equipes do mesmo estado não joguem no mesmo dia, para evitar problemas para os órgãos de segurança.

Regra do sorteio dos duelos: as oito bolas estarão no mesmo pote, e todos poderão se enfrentar. As quatro bolas que forem sorteadas de início, serão alocadas nos quatro jogos. Depois, as quatro bolas finais serão sorteadas para definirem os confrontos.

Além dessas equipes, as duas vagas restantes virão de dois confrontos, que serão definidos após a final da Copa: Cruzeiro x Atlético-PR (ida: 2 x 1), e Vasco x Bahia (ida: 0 x 3).

Seis times já estão garantidos nessa fase da competição. São eles: Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Chapecoense.

Romário é o maior artilheiro da história da competição, com 38 gols. O maior público foi registrado na final de 1999, entre Botafogo e Juventude, onde 101.581 torcedores foram ao Maracanã assistir o empate em 0 a 0, que deu a Copa do Brasil aos gaúchos.

O Cruzeiro conquistou o pentacampeonato em 2017, ao vencer o Flamengo nos pênaltis, após dois empates no Maracanã e no Mineirão. A Raposa fez a festa diante de seus torcedores, e se garantiu na Libertadores 2018.

A Copa do Brasil é disputada desde 1989, e está na 30ª edição. Grêmio e Cruzeiro são os maiores vencedores, com cinco conquistas cada. Depois, vêm Flamengo, Corinthians e Palmeiras com três títulos cada. Dez clubes conquistaram um troféu da competição, e encerram a galeria de vencedores.

A previsão para o início dos sorteio dos jogos é às 11h. A partir das 11h30, está programado o sorteio dos mandos.