Resultado Atlético-PR 2x0 Santos no Campeonato Brasileiro 2018

23h13 E assim chegamos ao final do nosso tempo real. Agradecemos a participação em Vavel Brasil. Até a próxima!

23h11 Já o Santos cai da 16ª colocação para 18ª posição e termina a rodada dentro da zona do rebaixamento.

23h10 Com o resultado final na Arena da Baixada, está encerrada a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após nove partidas, o Atlético/PR vence e salta da 17ª para 13ª colocação.

Departamento de comunicação do Santos desmente a informação de que os jogadores não falariam na zona mista da rena da Baixada. Discurso oficial, de momento, é que os atletas que quiserem falar, irão falar. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

Santos ainda não venceu jogando fora de casa neste Brasileirão e ainda chega a sexta derrota seguida longe dos seus domínio. E para priorar, é o quinto jogo sem vencer, sendo a terceira derrota consecutiva. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

Santos perde a 13ª partida em 2017. Pela primeira vez na temporada, o número de derrotas é maior que o de vitórias, que são 12. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

"Hoje era jogo de seis pontos, brigando com oAtlético para sair da zona do rebaixamento. Agora é trabalhar, não há outra coisa a ser feita", diz Bruno Henrique que atuou a sua primeira sequência de duas partidas seguidas na temporada.

"Resultado importante que a gente vinha buscando há algum tempo. Tínhamos a consciência que muitas vezes o resultado não vinha, mas estávamos no caminho certo", disse Guilherme, autor do segundo gol do Atlético/PR.

FIM DE JOGO! Exatamente aos 48 o árbitro Sávio Pereira de Sampaio encerra a partida.

45´ MAIS TRÊS! Partida vai até aos 48 minutos.

45´ SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO/PR! Sai: Nikão Entra: Bergon

43´ Santos cobra escanteio e a bola fica viva dentro da área. Goleiro Santos, do CAP, dá um tapa na bola e afasta o perigo.

41´ Carleto bate a faltafirme, a bola desvia na barreira e Vanderlei espalma para ecanteio.

40´ CARTÃO AMARELO! Bruno Henrique comete falta no campo de defesa e o árbitro assina-la o primeiro cartão amarelo do jogo.

37´ Com a entrada de Yuri ALberto no lugar de Rodrygo, Jair Ventura querima a sua última substituição.

37- SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai: Rodrygo Entra: Yuri Alberto

36´ 3 VEZES VANDERLEI! O goleiro do Santos faz três milagres consecutivos. Primeiramente, num chute de fora da área de Thiago Carleto e uma ponte no canto esquerdo. No rebote, Nikão evita a saída e chuta sem Ângulo para Vanderlei fazer uma grande defesa com o pé esquerdo. Na sequência, a bola volta para Lucho González e Vanderlei faz putra grande defesa.

35´ SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO/PR! Sai: Guilherme Entra: Raphael Veiga

33´ SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai: Diego Pituca Entra: Léo Cittadini

32´ RAPHAEL VEIGA VAI ENTRAR NO ATLÉTICO/PR!

31´ LÉO CITTADINI VAI ENTRAR NO SANTOS!

26´ ATLÉTICO VEM COM TUDO! Em novo contra-ataque, Atlético quase amplia o marcador. Dessa vez Nikão serve Pablo que perde o domínio da bola. Na saída do gol, Vanderlei divide com o atacante do Furacão e evita o terceiro do Paranaense.

25´ PRA FORA! Num três contra dois, Atlético/PR desce em ontra ataque, na definição Carleto enche o pé esquerdo por cima do gol.

24´ QUASE! Após bate e rebate dentro da área, a bola sobra ora Pablo que de carrinho manda à esquerda do gol de Vanderlei, para fora.

Já sem a bola, Rodrygo se torna um meia e Jean Mota faz a função de Renato, como segundo volante. Bruno Henrique forma o lado esquerdo, além de Sasha seguir pelo lado direito e Gabigol centralizado. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

Com a entrada de Bruno Henrique no lugar de Renato, podemos enxergar o meio/ataque do Santos de muitas formas. Com a bola, é um 4-2-4, com Pituca ficando, Jean Mota fazendo a ligação do meio para o ataque e os quatro atacantes descendo em bloco... #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

19´SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Entra: Bruno Henrique Sai: Renato

19´ GOL IMPEDIDO! Jean Mota chuta de fora da área e o goleiro Santos bate roupa. A bola sobra para Gabriel que marca com o gol vazio, porém, o auxilair levanta a bandeira acertadamente e anula oque seria o primeiro gol do Santos no jogo.

18´ Bruno Henrique vai entrar!

18´ Rodrygo arricas de cobertura fora da área, mas pega embaixo demais da bola e manda por cima do gol.

15´ERROU! Jean Mota achou Gabriel livre na entrada da área e o atacante se enfiou entre os zagueiros, mas na hora de finalizar o camisa 10 do Peixe chutou torto e mandou para fora.

12´Santos tenta chegada pelo lado esquerdo com Rodrygo lançando para Gabriel que na hora de cruzar rasante para área é interceptado por Thiago Heleno. Nada tem dado certo para o Santos, hoje.

No primeiro tempo Vanderlei já tinha soltado um torpedo em uma falta de Carleto, dessa vez, mais próxima a área, o goleiro do Peixe soltou para Guilherme aproveitar na pequena área e ampliar. Na sua opinião, Vanderlei falhou? #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

8´GUILHERME AMPLIA PARA O FURACÃO! Carleto dispara uma pancada na cobrança de falta, Vandelrei não segura e a bola fica viva na pequena área para Guilherme fazer o seu quinto gol na temproada e primeiro nesta edição do Campeonato Brasileiro.

8´ GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO/PR!

7´ FALTA PERIGOSA! Guilherme toma a frente de Diego Pituca que chega atrasado e derruba atacante do Furacão a poucos centímetros da área. Momento de perigo para o Santos.

6´ Dodo cruza baixo pela esquerda e encontra Gabriel que pega embaixo da bola e isola.

4´Santos chega novamente bem ao ataque. Eduardo Sasha lança Jean Mota pela direita, o camisa 3 escapa bem da marcação, mas é interceptado ao cruza rasteiro.

1´ O Santos vai pra cioma no primeiro minuto de jogo, em chute de fora da área de Gabigol, a bola explode na defesa e se perde em linha defundo, é escanteio.

0´ APITA O ÁRBITRO! Começa o segundo tempo na Arena da Baixada.

INTERVALO: Assim como o Santos, Furacão volta à campo sem alteraçoes.

INTERVALO: Santos de volta à campo sem alterações

INTERVALO: Já o Santos tem no banco: Vladimir, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Bruno Henrique, Guilherme Nunes, Léo Cittadini, Yuri, Yuri Alberto, Calabres, Robson Bambu, Copete e Daniel Guedes

INTERVALO: O Atlético/PR tem no baco de reservas: Felipe Alves, Éder, Raphael Veiga, Pavez, Ribamar, Renan Lodi, Bill, Marcinho, Bergson Bruno Guimarães, Ederson e Léo Pereira

...já do lado do Santos, muita troca de passes, mas pouca efetividade. As principais oportunidades surgiram de chutes de fora da área. Já as jogadas pelas pontas, explorando os laterais e atacantes de beirada, pouco deram certo nestes 45 minutos iniciais. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

Primeiro tempo muito movimentado entre Atlético/PR e Santos, porém, com poucas chances efetivas de gol. Do lado do Furacão, um boa defesa de Vanderlei em chute de Pablo, uma bola na trave de Nikão e o gol... #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

Segundo a assessoria do Santos, o atraso da equipe na entrada de campo se deu apenas pela extensão das orientações de Jair Ventura aos atletas. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018



Intervalo: "A gente criou chances e faltou um pouco do último passe", disse Gabigol, do Peixe, na saída do gramado.

Intervalo: "Fizemos o gol na bola parada que é a jogada mais forte que temos", diz o autor do único gol do primeiro tempo, Thiago Heleno, do Furacão.

48´Árbitro apita, FINAL DO PRIMEIRO TEMPO.

47´ Jean Mota levanta na área e a defensiva afasta.

46´ No último minuto do primeiro tempo, Gabigol é derrubado próximo a árrea do Atlético/PR. Árbitro marca falta que pode ser o último lance dos 45 iniciais.

45´Lucho Gonzalez volta à campo.

45´ Rodygo arrisca de fora da área com chute forte, mas goleiro Santos, do Furacão, segura firme no centro do gol.

44´Mais dois minutos de acréscimo. Vamos até 47.

43´ Eduardo Sasha e Lucho Gonzalez dividem em jogada área e argentino leva a melhor. Jogador do Furacão deixa o campo sentido o braço esquerdo.

43´Santos chega novamente com Rodrygo pela esquerda que toca para Jean Mota que deixa a bola escapar e ela sobra pra Gabigol, que chuta de fora da área e a bola passa pela esquerda do gol do Atlético.

40´Momento de susto para os santistas na Arena da Baixada. Rodrygo acaba chocando com Zé Ivaldo e cai no gramado. O jogador é atendido e se recupera.

39´ Victror Ferraz vai até a linah de funda e cruza no segundo pau, mas goleiro do Atlético sai primeiro e segura firma para evitar empate santista.

35´NA TRAVE! Grande momento do Atlético/PR no jogo. Guilherme inverte o jogo da esquerda para direita e Nikão, num chute de primeira, explode o travessão. Quase o Furacão amplia na Arena da Baixada.

32´ Santos chega com perigo ao ataque, Diego Pituca enxerga Rodrygo na linha de fundo, o garoto evita a saída de bola e toca para trás, mas Gabigol é travado no momento do chute.

30´ QUEIMOU!Thiago Carleto cobra falta de longa distância e obriga Vanderlei espalmar a bola pra frante. Lance perigoso na Arena.

30 minutos de jogo e o Santos pouco chega ao ataque senão com chutes de longe. No mais, aposta nas descidas de Sasha e Rodrygo pelas beiradas, muito pouco efetivas. #vavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

25´Renato experimemta de fora da área, mas a bola se perde pela linha de fundo pelo lado esquerdo.

25´Rodrygo arranca pela esquerda, passa por dois jogadores, mas sem enrola ao entrar na área e é desarmado.

23´ Pablo aproveita a falha na marcação do Santos após cobrança de lateral, solta uam bomba de fora da área e obriga boa defesa de Vanderlei.

20´Jean cobra escanteio aberto pela esquerda, mas goleiro do Furacão, Santos, sai tocando para afastar a bola.

Um exemplo de que a fase do Santos não é boa. Minutos antes de sofrer o gol, quase o Peixe marca da mesma forma: escanteio pelo lado esquerdo e, na ocasião, David Braz cabeceou no chão, mas a bola foi para fora. E foi da mesma forma que o CAP abriu o placar. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018



18´ THIAGO HELENO abre o placar! Carleto cobra escanteio pela esquerda e o zagueiro de 1,87m sobre mais alto que todo mundo, cabeceia no chão e fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

18´ GOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO/PR

17´Atlético/PR cresce no jogo.

13´ Lucho Gonzales divide pelo alto com Lucas Veríssimo e cai. Árbitragem, próxima ao lance, não marca nada.

21h16 Jean Mota chuta de fora da ára, mas sem muita força. A bola sai à esquerda gol do goleiro parananese.

Santos avança a sua linha ofensiva e troca passes no meio de campo, já apostou na descida pelas pontas em ambos os lados. Pela direita, Sasha cruzou forte demais, já pela esquerda Rodrygo cruzou com pouca força. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018

21H13 Santos se lança novamente ao ataque, dessa vez na direita com Edaurdo Sahsa, que cruza forte e abola passa por toda extensão da área.

21h12 UHHHHHHHH! Primeira boa chance do jogo é do SANTOS. Após cobrança de falta, defesa do Furacão joga bola para a linah de fundo. Na cobrança de escanteio, Jean Mota cobra na medida na cabeça de David Braz que cabeceia no chão, mas a bola vai para fora. QUASE O TIME VISITANTE ABRE O PLACAR!

21h10 Gabriel joga bola na frente e é atroplelado pelo zagueiro Zé Ivado que mata a jogada. Árbitro marca falta, mas não dá cartão para o jogador do Furacão.

21h10 Rodrygo chega até a linha de fundo, mas cruza em cima do goleiro Santos, do Atlético/PR.

21h08 Santos troca passes no campo de ataque.

21h06 Primeira chegada ao ataque do jogo é com o Atlético/PR com o meia-atacante Nikão que arrisca de fora da área, mas manda longe do gol.

Diretoria do Santos reclama do rombo financeiro deixado pela diretoria anterior, diz cortar gastos, mas elenco sobre atrasado ao gramado de jogo e será multado. #vavelBaixada — Fábio Lázaro (@flazaro14) 1 de junho de 2018





21h04 Carleto e Gabriel se desintendem no início do jogo e lateral do Furacão empurra atacante santista. Árbitro apenas reclama, mas não amarela jogador do Atlético/PR.

21h02 Um minuto de silêncio na Arena da Baixada, em homenagem póstuma à Lígia Autori, mãe do ex-treinador e dirigente do Atlético/PR, Paulo Autuori.

21h00 "Vamos alternar, sabemos que o Diniz joga muito bem o jogo apoiado e vamos aproveitar essa situação", diz Jair Ventura, técnico do Santos.

21h00 "Jogar bem e com ose fosse uma decisão", são as palavras do técnico Fernando Diniz, antes da bola rolar.

20h59 Assim como a entrada dos jogadores do Santos, a partida também deverá iniciar alguns minutos atrasada.

20h58 Jogadores do Santos adentraram ao gramado no decorrer do hino nacional e se perfilaram no decorrer da execução do hino. Certamente, será multado pelo atraso.

20h56 Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena da Baixada.

20h55 Por determinação da legislação estadual, hino do Estado do Paraná sendo executado na Arena da Baixada.

20h54 Apenas o Furacão entra em campo no tempo determinado, com o Santos ainda no vestiário teremos hino nacional sem os jogadores santistas.

20h53 Atlético/PR adentra o gramado.

Partida de hoje na Arena da Baixada será curiosa no aspecto tático. Enquanto o Peixe joga num 4-3-3, com dois volantes de saída de bola, o Atlético/PR atua com três zagueiros e dois atacantes de ofício. #vavelCuritiba — Fábio Lázaro (@flazaro14) 31 de maio de 2018

20h40 Santos aquece no gramado da Arena da Baixada.

20h36 A arbitragem da partida está por conta de Sílvio Pereira Sampaio. Auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Ciro Chaban Junqueira. Todos eles são do Distrito Federal.

20h32 As duas dúvidas em ambos os times ficarão no banco. O zagueir/volante Estabán Pavez, do Atlético/PR, se recuperou da lesão que o ritou do clássico contra o Paraná, na última rodada, mas, por opção de Fenrando Diniz ficará apenas no banco de reservas. Já Bruno Henrique, do Santos, era dúvida após sentir dores na bacia durnte a semana, mas se recuperou a tempo e como não tem condições de atuar 90 minutos ficará apenas no banco de reservas, mas sendo uma boa opção pro segundo.

20h29 Santos escalado com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Luca Veríssimo e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo.

@SantosFC escalado com Renato, Diego Pituca e Jean Mota. Mesmo com dores na bacia, Bruno Henrique está relacionado entre os reservas. #vavelBaixada pic.twitter.com/k0wGFzyB23 — Fábio Lázaro (@flazaro14) 31 de maio de 2018





20h19 Furacão escalado com: Santos; Thiago Heleno, Wanderson e Zé Ivaldo; Matheus Rosetto, Camacho, Lucho Gonzalez, Thaigo Carleto e Nikão; Guilherme e Pablo.

18h58

@atleticopr escalado para enfrentar o @SantosFC. Destaque para o meia Pavon que, mesmo recuperado de lesão, fica apenas no banco de reservas. pic.twitter.com/RBTqjKF95z — Fábio Lázaro (@flazaro14) 31 de maio de 2018





19h17

Vestiário pronto na Arena da Baixada! Peixão entra em campo daqui a pouco! #CAPxSAN pic.twitter.com/e4C2KUzXYx — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 31 de maio de 2018





18h57 Após os jogos disputados nesta quarta-feira, Atlético e Santos perderam uma posição cada e agora ambos estão na zona do rebaixamento.

17h42 Atlético/PR e Santos podem voltar a se enfrentar após a Copa do Mundo, pela Copa do Brasil. Em sorteio relizado na sede da CBF nesta quarta (30), ficou definido que o já classificado Santos enfrentará o vencedor de Furacão e Cruzeiro, que acabou empatado em 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da competição nacional.

17h40 FIQUE DE OLHO: Diego Pituca, o volante do Santos pode completar a sua terceira partida como titular. O jogador assumiu a posição após a lesão de Alison contra o São Paulo e dal em diante foi titular no empate contra o Real Garcilaso/PER pela Libertadores e derrota contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

17h37 FIQUE DE OLHO: Pavez, o zagueiro/vaolante chileno do Atlético/PR está recuperado da lesão muscular que o tirou da partida contra o Paraná, na útima rodada do Campeonato Brasileiro e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Pavez pode começar a partida na zaga (no lugar de anderson) ou como volante (no lugar de Matheus Rosetto).

17h33 Já do lado do Santos, quem falou foi o atacante, Eduardo Sasha, que comentou sobre o seu jejeum de mais de dois meses sem marcar gols "Me incomoda, mas por estarmos nesta fase me incomoda mais ainda. Sou um jogador muito solidário, independentemente da faixa de campo em que eu estiver. O mais importante é a vitória. O que eu estou mais incomodado é em buscarmos a vitória o quanto antes".

17h30 Na véspera da partida, o meia-atacante Nikão, do Atlético/PR, comentou sobre a necessidade da vitória, já que o Furacão não vence há 45 dias: "O importante é voltar a vencer para voltar a confiança, e novamente fazer o que vínhamos fazendo no começo. A equipe está ciente disso, vamos enfrentar uma grande equipe. É ter atenção, cabeça boa, contra uma equipe que joga na transição, para fazermos um grande jogo. Contamos com o apoio do torcedor".

17h20 O último jogo entre as duas equipes aconteceu no dia 23 de setembro de 2017, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, pouco mais de um mês após as duas equipes se encontrem na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, com vitória e classificação do Santos. O gol do confronto foi marcado por Bruno Henrique, dúvida para hoje com dores na bacia.

17h16 Santos x Atlético/PR já se enfrentaram 56 vezes na história com vantagem do Peixe, que venceu 27 jogos contra 15 vitórias do Furacão e 14 empates

17h08 Na última rodada, contra o Cruzeiro, o Santos saiu derrotado por 1 a 0 mesmo jogando fora de casa e agravou ainda mais a sua crise. Leia mais sobre o jogo aqui.

17h03 Já o Santos vive uma fase ruim. Há quatro jogos sem vitórias, o Peixe tem os mesmos seis pontos que o Atlético/PR, mas está uma posição acima, em 16º, por ter uma vitória a mais. O Santos ainda tem um jogo a menos nesse campeonato contra o Vasco, válido pela 3ª rodada, mas remarcado para o dia 16 de julho. Neste Brasileirão, o Alvinegro tem duas vitórias e quatro derrotas.

16h56 Na última rodada, o Furacão empatou em 0 a 0 no clássico contra o Paraná,a Vila Capanema. Leia mais sobre o jogo aqui.

16h53 O mando de campo é do Atlético/PR, que ocupa a 17ª colocação da competição até o início da rodada, com seis pontos ganhos. Até aqui, foram uma vitória, três empates e três derrotas.

16h51 Boa noite leitor que pelo Vavel Brasil! Acompanhe agora Atlético/PR e Santos pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 21h, na Arena da Baixada.