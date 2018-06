Geninho se diz satisfeito com atuação do Avaí no empate com Sampaio: "Voltamos a jogar bem"

Google Plus

O Avaí visitou o Sampaio Corrêa na noite desta terça-feira (5), buscando manter o bom retrospecto fora de casa na Série B. O empate por 1 a 1 e o ponto obtido manteve o Leão no G-4 e aumentou a série invicta do time como visitante na competição para quatro jogos.

Vindo de derrota em casa para o Criciúma, onde teve um desempenho bem abaixo do esperado, a equipe comportou-se muito bem na partida válida pela nona rodada - chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate -, fato que foi elogiado por Geninho na coletiva pós jogo. O treinador fez questão de ressaltar a boa atuação e a evolução do time.

“Voltamos a jogar bem, isso foi importante, um campo com dimensões antigas, bem grande, e uma grama com quase um palmo. Exigiu um sacrifício na parte física, mas fizemos um bom jogo. Cometemos alguns erros, tivemos chances perdidas. Não merecíamos nunca a derrota. Fizemos um gol e tomamos o empate logo em seguida, acendeu o Sampaio e sofremos uma pressãozinha. Mas o time foi bem, encarou o adversário buscando jogo”.

Geninho também falou sobre a conversa que teve com os atletas e o trabalho feito para corrigir os erros.

“Não foi só a conversa, mas um trabalho no domingo que aproveitamos bem. Levamos o time a campo e trabalhamos as evoluções que tínhamos deixado de fazer. Fizemos um trabalho de repetição de viradas, bolas enfiadas, de tudo que acho que o time pode fazer. Então isso, com a soma dos erros em vídeo, buscando correções, não cobrança”.

Na partida contra o Sampaio Corrêa, o técnico não pode contar com jogadores importantes como Renato, Romulo, Judson e André Moritz. Perguntado sobre os desfalques, enfatizou a importância dos ausentes para o time quando estão em campo.

“Alguns jogadores importantes ficaram lá, o Renato, que vinha como um dos melhores jogadores, o Romulo, o Judson, que faz boa proteção. O Moritz entra às vezes, mas os três tinham sequência de titulares absolutos e é claro que fazem falta. O time sente, toda vez que você perde jogadores que vinham em sequência, quanto mais o time jogar junto, melhor é”.

Por fim, Geninho comentou sobre as atuações de Martinuccio e Luanzinho e elogiou a entrada de Carlos Alberto, que carimbou a trave do adversário minutos após substituir o atacante argentino.

“Eu acho que o Martinuccio estava há muito tempo sem jogar, sentiu falta de ritmo, teve uma chance excepcional de marcar. O Luanzinho ficou devendo, ele tem muito mais qualidade, mobilidade, ficou estático, aceitou a marcação. Gostei da entrada do Carlos Alberto, entrou pouco tempo, mas deu volume. Assim que a gente vai, procurando no grupo quem está em melhor momento para substituir os que teoricamente são titulares. O Carlos Alberto ganhou pontos, jogou bem, acertou a trave”.

O Avaí enfrenta agora o Coritiba, na Ressacada, em confronto válido pela 10ª rodada da Série B. O jogo será realizado nesta sexta-feira (8), às 21h30.