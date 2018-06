Em busca do G-6 no Brasileirão, Corinthians enfrenta Santos em clássico paulista

Corinthians e Santos irão entrar em campo nesta quarta-feira (6) às 21h00, na Arena Corinthians em confronto válido pela décima rodada do Brasileirão. O Timão vem de derrota para o Flamengo – o que fez o time sair do G-6 –, e busca a vitória; já o Santos vem de uma goleada na Vila Belmiro em cima do Vitória por 5 a 2 que o tirou do Z-4.

Nos últimos três confrontos entre os dois times em 2017, o Corinthians ganhou duas vezes e o Santos apenas uma, porém os placares não passaram de 2 a 0. Todos os embates entre as duas equipes têm um ponto em comum: em todas as partidas o time da casa venceu.

Desfalques preocupam os dois lados

Ambos os times sofrem desfalques importantes para a próxima rodada, mas o Timão se saiu pior nesse ponto. Pelo lado do Corinthians, os desfalques são: Jadson por estiramento muscular na coxa direita; Cássio e Fagner por terem sidos convocados para a seleção brasileira; Renê Junior, Clayson e Ralf por estarem em transição no departamento médico para os trabalhos em campo.

Já no Santos, Alison por lesão no joelho, Vitor Bueno com entorse no tornozelo, Yuri Alberto com luxação no ombro e Daniel Guedes com conjuntivite desfalcam o time.

BRIGA POR POSIÇÃO NA TABELA

A situação dos dois times não é muito favorável. Os donos da casa lutam para voltar a parte de cima da tabela, já a equipe de Baixada para sair do risco de entrar outra vez na zona de rebaixamento, e esses fatores fazem com que a expectativa de um bom jogo seja alta.