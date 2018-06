De contrato renovado, Cuéllar vê Flamengo no caminho certo e mira vitória contra Palmeiras

Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo faz seu último compromisso antes da parada para Copa do Mundo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (13), às 21h. Contra o sexto colocado do torneio, o Rubro-Negro visa ampliar a vantagem de seus concorrentes para a sequência do ano e dar continuidade ao bom momento na temporada.

Um dos responsáveis pela boa campanha até então, o volante Cuéllar comentou o que espera da partida contra a equipe paulista. "A ideia é fazer gordura, procurar o resultado, a vitória. Não vai ser fácil, sabemos dos riscos, do grande time que é o Palmeiras, mas estamos na liderança.", afirmou.

O lema "fazer gordura" tem sido utilizado com frequência até o momento. Tendo como base as perdas ocorridas após a Copa do Mundo, como nos casos a concretizada saída de Vizeu e a iminente adeus de Vinicius Júnior, o Flamengo ainda pode perder mais jogadores, exemplo de Lucas Paquetá, que deve receber sondagens na janela de transferências internacional. Com isso, a vantagem de pontos pode significar uma motivação maior para os jogadores, além de deixar a missão da conquista do título brasileiro menos complicada.

Esse pensamento sobre o aumento futuro da dificuldade não é passada para os torcedores rubro-negros, marcados sempre pela alegria extrema nos bons momentos da equipe, sentimento muitas vezes classificado como "oba-oba". Mesmo com a posse liderança do Brasileirão ainda no início do torneio, a empolgação já toma conta dos flamenguistas. Nas ruas e redes sociais, é comum observar fãs comentando "Segue o líder", frase utilizada inclusive pela conta oficial do clube nas mídias. Sobre o lema, Cuéllar preferiu passar a festa para a torcida, enquanto o foco permanece dentro de campo:

"É normal do torcedor, temos que estar focados. Estamos no caminho certo. Vamos procurar manter a performance, seguir na liderança, na Copa do Brasil e na Libertadores", afirmou.

Esse bom relacionamento com a torcida não foi muito comum durante a passagem de Cuéllar pelo Flamengo. Este ano, boa parte do ano foi conturbada, tendo sido marcado por duros protestos de torcedores em aeroportos, com até episódios de agressões a jogadores. Hoje, o clima é dos melhores no Ninho do Urubu e todos clamam para que assim permaneça. Para isso, o colombiano destacou a importância da instauração de um equilíbro no desempenho da equipe, lembrando da alternância das fases no clube.

"Há um mês éramos os piores, agora somos os melhores. Ainda não ganhamos nada. Conseguir manter o rendimento de todo o grupo vai ser importante", concluiu o camisa 8.

No último confronto pré-Copa, o Flamengo terá a oportunidade de ampliar 11 pontos de vantagem do Palmeiras na tabela, equipe apontada como uma das concorrentes ao título do Brasileirão, em caso de vitória. No momento, até a 11ª rodada, o Rubro-Negro possui 26 pontos, enquanto o Alviverde contém 18. No Allianz Parque, estádio do adversário, o Fla sofreu duas derrotas e um empate, com sete gols sofridos e três marcados.