Em má fase, Bahia e Corinthians se enfrentam em busca de retomar a confiança antes da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (13), o Bahia receberá o Corinthians, às 21h45, na Arena Fonte Nova, local em que o Bahia empatou por 3 a 3 com o Botafogo na 11ª rodada. O Timão também jogou como mandante e empatou por 0 a 0 na última rodada.

O último confronto entre as equipes foi no Campeonato Brasileiro de 2017. Naquela ocasião, o Bahia era mandante e ganhou por 2 a 0, no dia 15 de outubro, com gols de Vinicius e Régis. É interessante constar que o Tricolor Baiano foi um dos poucos times que derrotara o Corinthians no Brasileirão , já que o clube do Parque São Jorge perdeu apenas oito partidas.

Para o 67º confronto da história, a arbitragem será de Leandro Pedro Vuaden. Ele será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. Nas outras 66 oportunidades, o Alvinegro leva vantagem com 31 vitórias contra 20 triunfos do Bahia. Os outros 15 confrontos acabaram terminando empatados.

Uma mudança na equipe titular de Loss

Em treino realizado na última terça-feira (12), o técnico Osmar Loss comandou um treino técnico e tático, sendo que a principal atividade foi o posicionamento dos atletas. Vale lembrar que o Corinthians tem oito desfalques: Cássio, Fagner, Romero e Balbuena que estão em suas respectivas seleções; Clayson, Ralf e Renê Júnior que estão em processo de condicionamento físico; Jadson que está com um estiramento muscular na coxa direita.

Logo, Osmar Loss realizou apenas uma alteração na equipe titular. O meia Marquinhos Gabriel no lugar do Mateus Vital. Com isso, a provável escalação é a seguinte: Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Pedrinho; Roger.

O técnico corinthiano ainda concedeu entrevista coletiva, após os treinos realizados no CT Doutor Joaquim Grava.

Foto: Divulgação/Corinthians

“Podemos passar de herói a vilão ou vice-versa em menos de 48 horas no Brasil. Ficar remoendo uma derrota, pode ser um problema. Vamos buscar a vitória não só para não ficar remoendo, mas para chegar perto do bloco de cima e acabar com a crise que vem sendo colocada”, disse Loss.

Bahia busca vitória para sair da zona de rebaixamento

O Tricolor Baiano também realizou um treino ontem (12), o técnico Cláudio Prates aplicou um trabalho tático em campo reduzido e jogadas de bola parada. Com relação aos atletas relacionados para o jogo contra o Corinthians, apenas o jovem zagueiro Everson é a novidade. Já os desfalques são Marco Antônio e Júnior Brumado que estão em tratamento médico.

Foto: Divulgação/Corinthians

No último confronto entre as equipes, o Bahia saiu vitorioso e o meia Régis comentou sobre esse assunto em entrevista coletiva que ocorreu na sala de imprensa do Fazendão.

"Foi no final do jogo, estávamos vencendo por 1 a 0. Não lembro se foi um escanteio ou uma falta, aí o Cássio foi para a nossa área. Sabia que era último lance do jogo e tinha que ter atenção. Tiramos a bola, pressionamos, o Allione conseguiu roubar a bola e tive a felicidade de dar a arrancada para coroar nosso triunfo”, falou.