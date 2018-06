Flamengo visita Palmeiras com expectativa de despontar na liderança do Brasileirão

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Será disputada às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins, Victor Luis; Thiago Santos, Jean, Hyoran, Lucas Lima; Dudu e Willian.

Na noite desta quarta-feira (13), às 21h, no Allianz Parque, Flamengo e Palmeiras enfrentam pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, que começa na quinta-feira (14).

A equipe carioca busca vencer fora de casa para ganhar mais moral, por ser um adversário bem difícil e que também irá brigar pelo título. Com 26 pontos - três a mais que o segundo São Paulo - o rubro-negro perdeu apenas um jogo em 11 disputados, contra Chapecoense. Vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Paraná, no Maracanã.

Enquanto o Verdão se encontra na sexta colocação, com 18 pontos somados. A equipe comandada por Roger Machado vem de um tropeço fora de casa. Empatou em 2 a 2 contra o Ceará, que atualmente é o lanterna da competição.

Diego fora da partida

Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo viaja nessa tarde de terça-feira (12) para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, às 21h. Diego, que foi substituído na partida anterior com dores musculares na panturrilha direita, não viajou com a equipe.

Em contrapartida, Lucas Paquetá retorna de suspensão e será titular. Com a ausência do camisa 10, existem duas possibilidades a serem feitas: entrada de Jean Lucas ou Marlos Moreno. Essa última alternativa faria com que Everton Ribeiro fosse recuado para o meio de campo, atuando mais pelo centro, armando as jogadas.

Réver deu voltas no gramado, Juan treinou com o grupo e Rhodolfo ainda segue em processo de recuperação. Todos seguem fora e não foram relacionados - novamente - para a partida desta quarta-feira.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Palmeiras quer se aproximar do G4

Os comandados pelo jovem treinador Roger Machado vêm de um empate no Castelão, diante do lanterna Ceará. Nos últimos 13 encontros entre paulistas e cariocas, a última derrota ocorreu em maio de 2014, quando o rubro-negro aplicou 4 a 2 no Maracanã.

"É um confronto direto, um clássico do Brasil, jogando dentro da nossa casa, com nosso estádio cheio. Oportunidade para conquistarmos pontos importantes que vão nos dar na retomada da Copa mais vantajosa do que a que estamos agora", comentou Roger Machado.

Sexto colocado no campeonato e com o apoio total da torcida alviverde, o Palmeiras fará de tudo para vencer a partida e entrar de vez na zona de classificação direta para a Copa Libertadores, mais conhecida como G4.

Essa terça-feira marcou a despedida de Tchê Tchê, o jogador foi negociado com o Dínamo de Kiev por R$ 20 milhões. O meio-campista concedeu entrevista coletiva bastante emocionado e também se despediu dos companheiros e funciónarios do clube. Ele chegou sem custos após o Campeonato Paulista de 2016, onde ainda atuava no Audax. O Palmeiras detém 100% de seus direitos.