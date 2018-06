Fluminense x Santos AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2018

Fique ligado, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para você não perder nada deste confronto entre Fluminense x Santos ao vivo. Fique conosco!

Uma vitória afasta o time da zona de rebaixamento e deixará o clima menos pesado para a pausa da Copa do Mundo.

Jair não contará com Lucas Veríssimo (Suspenso), Eduardo Sasha (Tornozelo) e Arthur Gomes, Vecchio e Yuri (Preparação física).

O jogador está acertando sua ida para o Real Madrid e o clube divulgou uma nota oficial confirmando a ausência do atleta da delegação.

O Santos vai ao Rio de Janeiro para vencer o Fluminense, algo que não acontece no Maracanã desde 2014. A preparação do time para o jogo já era tensa devido aos últimos resultados e com o afastamento de Rodrygo, principal nome do time no início do brasileirão, acabou deixando o clima ainda mais pesado.

Fluminense x Santos ao vivo

Gum e Renato Chaves treinaram normalmente e devem voltar ao time, substituindo Nathan Ribeiro e Ibañez.

O técnico ainda tem uma dúvida na escalação: Gilberto sentiu muitas dores durante a derrota contra o Atlético-MG e sua presença não é certa. Caso não tenha condição, o natural seja que Léo jogue em seu lugar.

O técnico Abel Braga deu indícios de pedir demissão, algo que não ocorreu após a última derrota. Os motivos seriam os salários atrasados, além da partida de Paulo Autuori, algo sentido por Abel.

Após a vitória diante da Chape, na sétima rodada, o Flu disputou duas partidas no Sul ( Grêmio e Paraná), uma no Centro-Oeste (Flamengo) e outra em Minas Gerais (Atlético-MG), caindo da segunda para a décima primeira colocação.

Após disputar os últimos quatro jogos fora do Rio de Janeiro, com o retrospecto de um empate e três derrotas, o Fluminense busca no Maracanã, local no qual está invicto no campeonato, somar três pontos antes da parada do mundial.

Fluminense e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.