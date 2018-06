Paraná sai atrás, mas busca empate diante do Cruzeiro na Vila

Paraná e Cruzeiro empataram, em 1 a 1, nessa quarta-feira (13), na Vila Capanema, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Rafael Sóbis, de pênalti, abriu o placar para os visitantes e Silvinho garantiu o empate da equipe mandante na última partida antes da parada para a Copa do Mundo.

Com o resultado, o Tricolor da Vila chegou aos 10 pontos, permanecendo na zona de rebaixamento da competição durante a pausa, na 18ª colocação. Já a Raposa soma 18 pontos, ficando na nona colocação, após a vitória do Botafogo sobre o Atlético-PR.

Começo apagado na Vila

Os primeiros minutos da partida foram sem muitas emoções. A primeira oportunidade só surgiu aos 14, após um ataque do Tricolor, o atacante Thiago Santos finalizou de longe, e acabou não levando perigo ao gol.

A Raposa ficou mais tempo com a bola, teve 60% de posse contra 40% da equipe paranaense, durante a primeira etapa. Mesmo com maior volume ofensivo, o time celeste falhava nas chegadas ao ataque. Finalizou cinco vezes, sendo que apenas uma em direção a meta.

Em mais uma tentativa, Thiago Santos chegou com perigo, aos 33 minutos, após receber a bola dentro da área, mas não chutou bem, e desperdiçou a chance.

Já nos acréscimos, Mancuello conseguiu passar pela marcação e chutar, mesmo sem ângulo, obrigando o goleiro Thiago Rodrigues a fazer a defesa.

Sóbis faz de pênalti, mas Paraná busca igualdade

Robinho perdeu uma ótima oportunidade logo na volta do intervalo. Após tentativa de Raniel e defesa de Thiago Rodrigues, a bola sobrou para o meia, que errou por pouco a finalização. Pouco tempo depois, foi a vez do atacante Rafael Sóbis arriscar, e levar perigo ao gol tricolor.

O técnico do Paraná, Rogério Micale, foi expulso por reclamação aos 17. Um minuto depois, Patrick Brey, que entrou no lugar de Mancuello no segundo tempo, sofreu pênalti após ser derrubado pelo zagueiro paranaense Neris. Na cobrança, Rafael Sóbis chutou forte e abriu o placar da partida.

O Tricolor da Vila foi pra cima em busca do empate. Após cruzamento do lateral direito Júnior, o atacante Silvinho subiu de cabeça para empatar o jogo, aos 30 minutos.

Rafael Sóbis chegou a marcar novamente para a Raposa, cinco minutos depois do empate, mas, dessa vez, foi marcado o impedimento do jogador.

Nos momentos finais da partida, as equipes se abriram em busca do resultado. O Paraná teve um escanteio no último lance do jogo, mas a zaga do time mineiro se posicionou bem e afastou a jogada.