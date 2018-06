Jogo Sérvia x Brasil AO VIVO hoje na Copa do Mundo 2018 (0x0)

Google Plus

Boa tarde! O jogo Brasil x Sérvia ao vivo começará às 11 aqui no VAVEL Brasil, fique ligado!

Na história dos confrontos Brasil x Sérvia – inclusive como Iugoslávia, foram 19 jogos. São dez vitórias brasileiras, sete empates e apenas dois triunfos europeus. Como nação independente, foi apenas um amistoso e um triunfo tupiniquim. O Brasil se preparava para a Copa 2014 e recebeu a Sérvia no Morumbi, em São Paulo/SP. Venceu por 1 a 0.

A Copa de 1978 foi a última que o Brasil terminou a primeira fase sem ser líder do grupo. A equipe foi eliminada na fase de grupos pela última vez em 1966, um dos piores desempenhos.

A arbitragem será comandada por uma equipe do Irã. Alireza Faghani será o árbitro principal, enquanto os assistentes serão Reza Sokhandan e Mohammadreza Mansouri. A partida encerra o Grupo E. Vale classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2018!

O jogo Sérvia x Brasil ao vivo será disputado no Spartak Stadium, em Moscou. Com capacidade para 44.190 torcedores, é considerada uma arena multiuso. Recebeu quatro jogos da Copa das Confederações em 2017 e sedia a quarta partida da Copa do Mundo (Argentina 1-1 Islândia, Polônia 1-2 Senegal e Bélgica 5-2 Tunísia). Todos esses jogos tiveram lotação máxima.

Jogo Brasil hoje ao vivo

O técnico Tite não poderá contar com dois jogadores no jogo Sérvia x Brasil ao vivo hoje. O lateral-direito Danilo segue em recuperação de uma lesão no quadril e deve estar apto às oitavas de final, se a classificação for obtida. O meia Douglas Costa sentiu problemas na coxa após a vitória contra a Costa Rica e foi imediatamente vetado pelo departamento médico.

O alívio veio apenas nos acréscimos do jogo contra a Costa Rica. Com gols de Philippe Coutinho e Neymar, os pentacampeões mundiais venceram por 2 a 0 e assumiram a liderança do Grupo E.

Na estreia, porém, faltou a vitória. Diante da Suíça, empate em 1 a 1. Philippe Coutinho abriu o marcador aos 20 minutos de jogo, mas Zuber empatou no começo da etapa final. Relembre os melhores momentos do jogo no vídeo abaixo.

A classificação para o Mundial 2018 veio com autoridade na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Em 18 partidas, 12 vitórias, cinco empates e uma derrota. Os 41 pontos colocaram a Amarelinha como uma das favoritas a conquistar o título, justamente pelo bom trabalho de Tite desde que chegou ao comando técnico.

Única seleção a ter conquistas em todas as competições profissionais e olímpicas, o Brasil é o maior vencedor das Copas e a única equipe a estar presente em todas as edições do Mundial. Sediou em 1950 e 2014. Venceu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Foi vice em 1950 e 1998, terceira colocada em 1938 e 1978, quarta colocada em 1974 e 2014. Disputou 106 partidas, com 71 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Marcou 224 gols e sofreu 103.

Sérvia x Brasil ao vivo

A classificação antecipada poderia vir no confronto de muita rivalidade diante da Suíça. A Sérvia abriu vantagem no começo da partida, mas cedeu a virada por 2 a 1 nos minutos finais e perdeu a liderança do Grupo E.

A estreia na Copa 2018 aconteceu diante da Costa Rica. Com uma perfeita cobrança de Kolarov, vitória sobre os costarriquenhos por 1 a 0.

A classificação ao Mundial da Rússia veio com a primeira colocação no Grupo D das Eliminatórias Europeias. Ao lado de Irlanda, de País de Gales, da Áustria, da Geórgia e da Moldávia, somou 21 pontos. A vaga foi confirmada na última rodada, com triunfo simples sobre a Geórgia.

Jogo Sérvia x Brasil ao vivo em tempo real

Com a independência de Montenegro, passou a atuar nas competições europeias e mundiais como Sérvia. Garantiu classificação à Copa 2010, mas não obteve sucesso para estar no Brasil. A equipe tenta melhorar o horrível desempenho com a primeira classificação aos duelos eliminatórios após se tornar país independente.

A Sérvia participou da maioria das Copas do Mundo que disputou como Iugoslávia e ficou na quarta posição em 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato. Com o fim do país e o consequente desmembramento, participou da Copa 2006 como Sérvia e Montenegro e teve péssimo desempenho. Foi a pior equipe da competição.

Na classificação da chave, o Brasil lidera com quatro pontos ganhos. A Suíça tem a mesma pontuação, mas menor saldo de gols (2 a 1). A Sérvia briga pela classificação às oitavas de final com três pontos. Sem chances de classificação, a Costa Rica não pontuou nos dois jogos disputados e entra em campo para cumprir tabela.

O Grupo E é formado por Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.