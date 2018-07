Palmeiras vence com facilidade Árabe Unido no primeiro amistoso no Panamá

O Palmeiras começou a sua intertemporada pela América Central, nesse sábado (30), enfrentando a equipe do Deportivo Árabe Unido, no estádio Rommeu Fernández, no Panamá. Sem muito esforço o Verdão fez 2 a 0 com gols de Hyoran e Willian, devido ao nível técnico do time Panamenho ser muito inferior ao do Alviverde, o placar ficou pouco, mas o importante é a vitória.

No primeiro tempo o Palmeiras segurou a bola e aos 12 minutos já abriu o placar com Hyoran, após um cruzamento rasteiro de Willian pela esquerda. Após o gol o Verdão controlou a partida e até arriscou seus dribles. Dudu meteu um belo chapéu e Victor Luis deu uma bela caneta. O alviverde controlou o jogo até que aos 23 minutos Willian conseguiu fazer o dele após cruzamento de Victor Luis. Depois disso o time Brasileiro sentou na vantagem e nada mais aconteceu.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com nove modificações que nada fizeram. Mas vamos dar os créditos pelo menos alguns tentaram, como o Arthur que aos 19 minutos, se livrou do marcador, bateu na saída do goleiro, mas a bola foi pra fora. Só no fim do jogo aos 43 minutos o Jovem Yan, que entrou no meio da partida teve a chance de finalizar. Tivemos ao longo do jogo algumas tentativas do Deyverson também, mas que não deram resultados. Ainda no segundo tempo os Panamenhos tentaram assuntar com uma bola na trave aos 25 minutos.

O Verdão segue em sua jornada na América do Sul. O próximo compromisso é contra o Independiente Medellín da Colômbia, na próxima quarta (4), as 22 horas (horário de Brasília). Lembrando que o próximo jogo oficial do Palmeiras será no dia 19 de julho contra o Santos, no Pacaembu, as 20 horas, com mando da equipe litorânea.