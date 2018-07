São Paulo testa time titular e reserva em jogo-treino com RB Brasil

Na manhã desta quarta feira (4), o São Paulo realizou um jogo treino com o RB Brasil, no CT da Barra Funda. Com uma hora de jogo, o técnico Diego Aguirre fez dois tempos de 30 minutos com o time titular e reserva.

Com esse primeiro teste feito na parada da Copa do Mundo, o treinador pode testar alguns jogares, dar ritmo de jogo a alguns, e ver como jogadores novos se aplicam na tática de jogo do clube, como por exemplo o uruguaio Gonzalo Carneiro que chegou ao clube em abril, mas não pode atuar ainda por um problema no púbis.

Dividido em quatro partes de 30 minutos, os reservas começaram primeiro e ganharam de 1 a 0 do RB Brasil, com gol do Carneiro. A escalação teve Jean; Araruna; Bruno Alves; Edimar; Caíque; Lizeiro; Lucas Fernandes; Shaylon; Morato; Gonzalo Carneiro e Tréllez.

Com a ideia de ficar no campo de ataque, o São Paulo se viu freado pela forte marcação do seu adversário fazendo com que nenhuma chance fosse criada nos primeiros 30 minutos. Com isso, Bruno e Lucas Perri entraram no lugar de Araruna e Jean, mas o tricolor seguiu com dificuldades no ataque e contou com a grande atuação do terceiro goleiro para evitar o gol do RB Brasil.

Vendo a grande dificuldade na área de criação, Diego Aguirre resolveu mexer e botou Paulo Boia no lugar do Morato que acabou dando mais dinâmica ao time e acertou uma bola no travessão. Mas foi aos pés de Carneiro que o São Paulo conseguiu abrir o placar com o ótimo lançamento de Edimar.

Na segunda parte agora com os titulares, Aguirre escalou Sidão; Éder Militão; Arboleda; Anderson Martins; Reinaldo; Jucilei; Hudson; Rojas; Nenê; Everton e Diego Souza.

Os titulares começaram em grande pressão tento um ótimo lance com Hudson que só não abriu o placar graças a grande defesa feita pelo goleiro da Red Bull. Sendo bem marcado, o meia Rojas saiu, e em seu lugar veio Paulo Boia no últimos 30 minutos de jogo, e Hudson deu lugar a Araruna.

O gol veio depois de um cruzamento feito por Diego Souza na área, onde Militão ajeitou com o peito e Nenê chutou para dentro da rede. Mas no último lance, com uma falha da defesa do São Paulo, Amarildo marcou para o RB Brasil e deixou tudo igual.

Diego Aguirre volta a comandar amanhã de manhã um treino no CT da Barra Funda. A tarde, o trabalho sera realizado em Cotia onde os jogares vão ficar concentrados até sábado.