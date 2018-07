São Paulo vende volante Petros ao Al-Nassr, da Arábia Saudita

Google Plus

A janela de transferências continuua movimentada ao longo da Copa do Mundo. O volante do São Paulo Petros assinou um vínculo de duas temporadas com o Al-Nassr da Arábia Saudita.

O clube paulista recebeu o valor de 5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões) nessa transferência. O volante disputou 52 jogos e marcou um gol com a camisa tricolor. Além de Petros, o São Paulo também perdeu os jogadores Marcos Guilherme e Valdívia para clubes da Arábia Saudita. Outro que está sendo observado pelos árabes é o meia Maicosuel.

O São Paulo estuda opções para fazer a reposição. Júnior Urso, Wendel ex-Fluminense e Thiago Maia são os principais nomes.