De Amores aguarda cirurgia e possível volta aos gramados ainda em 2018

Desde que chegou ao Brasil, o goleiro Guillhermo De Amores era a quarta opção do técnico Abel Braga e nunca teve a confiança do comandante. Pouco utilizado e marcado por lesões, durante um treinamento, o uruguaio sofreu a terceira desde que chegou ao clube, uma torção no joelho direito e, após exames, foi detectada uma lesão no menisco. Segundo uma apuração do portal NETFLU, o goleiro que só foi relacionado a um jogo, a derrota para o Avaí na Copa do Brasil, no qual ficou no banco, recebe cerda de 110 mil, isso significa, 1.220.000,00 utilizando como base o tempo de vínculo de empréstimo do jogador, emprestado pelo Boston River, com a opção de compra.

Ainda não há uma data marcada para a cirurgia do jogador, no menisco afetado. Os médicos ainda estão aguardando que o local desinche, e neste período, o Tricolor das Laranjeiras consultou o Boston River, do Uruguai, que concordou com a realização da operação no Rio.

De Amores vem respeitando a sua rotina pré-operatória no CT Pedro Antonio. O goleiro faz fisioterapia na região machucada e exercícios de fortalecimento muscular dos membros superiores na academia.

O Fluminense não divulgou prazo estimado para a recuperação, mas, a expectativa é de que ela seja breve. Desta forma, De Amores voltaria a treinar ainda nesta temporada. E, assim, teria chance de finalmente estrear. O empréstimo termina em 31 de dezembro.