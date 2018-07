Santos aceita proposta dos árabes por Serginho, cedido ao América-MG

Nas próximas horas, o Santos deve acertar a venda do meia Serginho, de 24 anos, que está emprestado ao América-MG, para o Al-Whada, dos Emirados Árabes. O negócio deve render US$ 2 milhões (cerca de R$7, 7 milhões) ao Peixe, conforme foi publicado pelo site "Lance" e confirmada pela VAVEL Brasil. A assessoria de imprensa do clube mineiro, alega não ter sido comunicada de forma oficial até o momento.

A negociação prevê 20% de uma futura venda para o Alvinegro Praiano. O Coelho ficará com uma pequena compensação, cerca de 20 mil dólares (R$80 mil) por ter perdido o atleta antes do fim do vínculo. Ele estava emprestado até o fim do ano.

Sem espaço com o técnico Jair Ventura, Serginho foi emprestado ao América-MG e era um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. Com sete gols em 24 partidas pelo América-MG na temporada. Antes de ir ao time mineiro, Serginho já havia sido emprestado ao Esporte Clube Santo André.