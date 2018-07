Mesmo com empate, técnico Tiago Nunes vê melhora no Atlético-PR

O Atlético-PR voltou a jogar pelo Brasileirão depois da parada para a Copa do Mundo nesta quinta feira (19), na Arena da Baixada, contra o Internacional, e empatou em 2 a 2. Em entrevista à página oficial do Atlético-PR no Facebook, o técnico comentou o empate contra o Colorado.



"O time mostrou uma evolução nesse jogo, o que nos dará mais confiança para as próximas rodadas. A doação dos jogadores em campo chamou a atenção, competiram muito, lutaram por cada espaço de campo. Tentamos subir a marcação e pressionar pelo erro ou pela bola longa do adversário", disse.



Após o empate em casa, o Furacão permanece em situação delicada no campeonato, com 10 pontos e sem vencer a 5 rodadas, a luta para sair da zona de rebaixamento continua. Tiago Nunes analisou a situação atual da equipe.



"A meta principal é evoluir a cada partida, hoje tivemos muitas chances e jogamos um futebol ofensivo, o que vai de encontro com o que o torcedor deseja, mas é claro que a posição na tabela incomoda, não desejamos esta colocação. Acreditamos que repetindo a boa atuação de hoje, teremos bons resultados e sairemos dessa situação", afirmou.



O jogo desta noite de quinta feira também marcou a estreia do meia atacante Bruno Nazário, que chegou ao clube no início do mês, após passagem pelo Guarani. O técnico rubro negro avaliou como boa a estreia do meia.



"Bruno entrou bem, levando em conta que é uma estreia na Arena e com o clube na situação que está na tabela. Isso requer muita personalidade. Ele participou bem do jogo e correu por cada bola, procurando atacar os espaços vazios. Naturalmente vai lutar por uma posição na equipe principal", concluiu.



O próximo compromisso do Furacão é contra o Cruzeiro, no próximo domingo (22), às 19h, no Mineirão.