Mano elogia apoio dos torcedores na virada do Cruzeiro sobre América-MG: "Foram brilhantes"

Depois da vitória de virada sobre o América-MG, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes concedeu coletiva nesta quinta-feira (19), no encerramento da 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante da Raposa já de início se esquivou de perguntas polêmicas sobre arbitragem, que anulou um gol dos donos da casa na primeira etapa.

Mano, começou falando sobre a torcida presente no Mineirão, visto que o técnico cobrou maior participação dos torcedores na coletiva da última segunda-feira, após o empate contra o Atlético-PR, nas oitavas da Copa do Brasil, onde os mineiros saíram com a vaga. E elogiou os torcedores que apoiaram Dedé, que cometeu uma falha, concedendo o gol dos visitantes.

"Já que falei da torcida na entrevista passada, vou começar pelo torcedor. Hoje, ele foi brilhante. Não falava de número de torcedores no estádio. Os inteligentes, minimamente inteligentes, e que têm um pouquinho de caráter, sabem que estávamos falando de outra coisa. A presença já foi brilhante na segunda-feira. Mas hoje, quando levamos o gol em cima de uma falha, o torcedor chamou para ele a coisa mais importante na relação torcida-time. Ali era o momento delicado. A torcida apoiou o time, apoiou o Dedé, gritou o nome dele, e, em poucos minutos, empatamos o jogo. Continuamos jogando bem, poderíamos ter virado o primeiro tempo vencendo. E viramos depois, jogando bem. Poderíamos até ter feito um placar mais dilatado", ressaltou.

Falando sobre a equipe como um todo, o técnico elogiou a atuação dos que se fizeram presentes dentro de campo também. Os cruzeirenses souberam corresponder ao apoio da torcida para seguirem na disputa do confronto.

"Atuação boa, firme, consistente. Falei na segunda-feira que era daquela atuação para melhor. Conheço o meu time, sei da capacidade. Todo mundo que jogou a primeira rodada teve dificuldades É só olhar os jogos. Todo mundo teve muito desgaste físico ontem no final dos jogos", frisou.

Ao final da coletiva, Mano ainda falou sobre Barcos, que foi recém-contratado pelo Cruzeiro e surpreendeu ao aparecer na escalação dos titulares na partida de hoje.

"Disse que íamos conversar, jogador e eu, e íamos traçar os planos. Quando a condição legal veio, e naquilo que tínhamos conversado, achamos melhor estrear hoje. Ele ainda está com carga menor de trabalho. Hoje ele estava leve, solto, jogou bem, fez a função bem. É um jogador experiente, para quem a bola é muito familiar na área. Isso passa como referência para os outros jogadores. Vamos precisar dele na frente, em jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores", finalizou.