Tabu: Flamengo não vence Botafogo no Campeonato Brasileiro desde 2014

Após perder para o São Paulo no retorno após a parada para a Copa do Mundo, o Flamengo enfrentará o Botafogo, amanhã (21) às 19h, no Maracanã, precisando mais do que nunca de uma vitória, para se assegurar na liderança, sem depender de um tropeço do Tricolor Paulista na rodada, e para impedir que uma crise se instale no Rubro-Negro.

Para conseguir um triunfo no clássico carioca, a equipe comandada por Maurício Barbieri terá que quebrar um tabu incômodo contra o Alvinegro, no Campeonato Brasileiro: desde 2014, o Rubro-Negro não derrota o rival na competição.

A última vitória do Flamengo veio no segundo turno do Brasileirão daquele ano, também no Maracanã. Na lanterna, a equipe da Gávea contava com a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, e venceu por 1 a 0, gol de Alecsandro.

Depois disso, foram quatro confrontos entre os dois rivais em três anos, já que o Botafogo disputou a Série B em 2015, e foram três empates e uma vitória do Alvinegro de General Severiano. Veja os confrontos desde o último triunfo rubro-negro no clássico:

Flamengo 3 x 3 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 0 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 0 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 0 x 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2017