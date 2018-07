Diego Alves minimiza derrota do Flamengo em casa e crê na evolução de Marlos

Após mais de um mês de pausa na temporada por conta da Copa do Mundo, o Flamengo retornou às suas atividades oficialmente na última quarta-feira (18), sendo derrotado diante do São Paulo e perdendo parte de sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Durante a atuação, o Rubro-Negro não conseguiu repetir as atuações reproduzidas no decorrer do torneio, causando preocupação entre os torcedores para a sequência do ano.

O único gol da partida foi marcado por Éverton, ex-jogador do Flamengo, logo aos cinco minutos da segunda etapa, em jogada de contra-ataque após investida rubro-negra em escanteio. Entre as críticas para a derrota, destacaram-se a lenta recomposição defensiva no gol do ex-jogador do Flamengo, no início da segunda etapa, além do baixo desempenho de Marlos Moreno, substituto de Vinicius Jr. na equipe. O estreante da noite, Fernando Uribe, também decepcionou os aficionados em lances importantes da partida.

Nesta sexta-feira (20), o goleiro Diego Alves participou da entrevista coletiva no Ninho do Urubu, comentou o desempenho de sua equipe na última partida e rebateu as dúvidas sobre o elenco. Para o goleiro, o desequilíbrio ocorrido na partida se deu por mérito da equipe do São Paulo, que soube explorar sua tática e os erros do clube carioca.

"É difícil se planejar para defender contra-ataques de escanteio. Se o rebote fica para o adversário não tem outra maneira a não ser correr para trás. SP soube explorar, conseguiu encaixar. Mas não vi o time aberto, exposto essa maneira. Fiz uma defesa no jogo. Acredito que em termos gerais, tivemos mais volume de jogo e controle", afirmou o goleiro.

Sobre os novos nomes na figuração do time, o camisa 1 enxergou com naturalidade as oscilações apresentadas durante o jogo, citando nomes de sucesso no elenco que passaram por dificuldades no passado.

"Todo jogador tem seu momento de adaptação. Ambiente de jogo, pressão. Volto a dizer que quando Vinicius começou, Paquetá, Léo, vários tiveram. Vão ter esse período. Fazemos de tudo para que a adaptação seja a mais rápida possível", disse Diego.

Ao falar do desempenho de Marlos Moreno especificamente, Diego Alves disse acreditar na afirmação do atacante colombiano na equipe titular, citando a personalidade do jogador e o desempenho apresentado nos treinos.

"Mais extrovertido, às vezes precisa passar aquela confiança. Está se soltando mais. É mais tímido. Teve crescimento grande no treinamento, nos últimos meses. Baixando a ansiedade, que é normal, vai crescer", afirmou o dono da meta rubro-negra.

Neste sábado, o Flamengo muda sua atenção para o clássico diante do Botafogo, às 19h, no Maracanã, para seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. Além do objetivo no torneio nacional, Diego Alves e cia. visam mudar o resultado do último confronto entre as equipes, quando o Rubro-Negro acabou sendo eliminado da Taça Rio e, consequentemente, do Campeonato Carioca. O goleiro elogiou a equipe adversária, chamando atenção para a sequência no Brasileirão e o significado de uma vitória contra o rival para os torcedores.

"A gente sabe que clássico mexe bastante com o torcedor. Sabemos da importância de ganhar esse jogo, mas não podemos passar somente para uma equipe. O Botafogo é uma equipe difícil. Contra o Corinthians, foram bem. Perderam, mas tiveram oportunidades", encerrou Diego Alves.