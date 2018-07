Flamengo e Botafogo se enfrentam em rodada dos clássicos no Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, disputada no Maracanã (RJ).

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro carrega ingredientes especiais em seu cardápio: os clássicos. Ao total, três confrontos entre arquirrivais se destacam nos dez jogos gerais, entre eles, o duelo dos cariocas, Flamengo e Botafogo. Neste sábado (21), as equipes se enfrentam às 19h, no Maracanã.

Esse confronto aborda um tabu nada interessante no lado do Ninho do Urubu. Líder do campeonato, com apenas um ponto de distância do segundo colocado, São Paulo, o Rubro-Negro não vence a equipe alvinegra há quatro anos pelo Brasileirão. A última vitória se deu também no início do campeonato, na então 12ª rodada, quando os flamenguistas saíram vencedores pelo placar mínimo, com gol de Alecsandro. De lá para cá, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades pelo torneio, com três empates e uma vitória botafoguense.

Em 2018, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias rubro-negras e uma para o lado do Botafogo. No entanto, a vitória da equipe de General Severiano significou a eliminação de seu adversário da Taça Rio e Campeonato Carioca, o qual os alvinegros se sagraram campeões.

Equipes se enfrentam pela quarta vez no ano. Na imagem, Paquetá e Pimpão disputam bola. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

No Campeonato Brasileiro deste ano, as equipes se encontram em situações opostas. Enquanto o Flamengo figura-se em primeiro lugar na tabela, como citado anteriormente, com 27 pontos, o Botafogo se encontra na 10ª colocação, dez pontos a menos de seu próximo adversário.

Por fim, vale ressaltar os interessantes confrontos nos últimos anos entre as equipes, protagonizando decisões com emoções de sobra. Por confrontos eliminatórios, nos últimos onze anos, os clubes se enfrentaram em 17 oportunidades, entre jogos válidos por Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Ao total, o Rubro-Negro se saiu melhor em onze confrontos e o Alvinegro, em seis.

Diante do tabu, situação dos clubes e histórico dos últimos decisivos confrontos, a expectativa é de que as equipes disputem um movimentado duelo. Desta vez, as arquibancadas estarão como na maioria destes duelos decisivos, por conta da divisão atual das torcidas - 90% de torcedores flamenguistas no estádio. Até a noite anterior ao confronto, 36 mil entradas haviam sido vendidas para o duelo.

Desfalques e liderança em xeque: Barbieri muda esquema em busca de encaixe pós-Copa

Rhodolfo comemora gol da vitória contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após a derrota para o concorrente direto, São Paulo, no Maracanã, fez com que o líder do campeonato perdesse boa parte de sua 'gordura' para o restante do torneio e ligasse sinal de alerta. Diante das perdas no elenco, a equipe de Mauricio Barbieri não conseguiu retomar às atividades depois da parada para a Copa do Mundo no mesmo ritmo e o desempenho foi posto em dúvida para a sequência do ano.

A segunda partida do semestre final chega em meio à más e boas notícias. No tropeço desta quarta-feira (18), Éverton Ribeiro, peça de destaque na equipe, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na competição e está fora do clássico contra o Botafogo. No entanto, Cuéllar, titular absoluto no meio-campo, retorna ao time após criticada participação de Rômulo.

Na vaga de Éverton, não se tem um nome definido para receber a chance imediata em caso de desfalque do camisa 7. Teoricamente, para a lugar, Barbieri tem as opções de Matheus Sávio e Geuvânio, em caso de não optar por mudança no esquema tático. Porém, essa troca deve acontecer, abrindo o leque com nomes de Jean Lucas e Willian Arão, em caso de necessidade de reforçar o meio-campo, ou Fernando Uribe, deixando o novo reforço fazendo companhia a Guerrero no ataque.

Durante os treinamentos para a partida, o treinador testou Jean Lucas e Fernando Uribe, finalizando a decisão pelo atacante. Com isso, o Flamengo muda seu desenho tático para o clássico, iniciando num 4-4-2.

Derrota com esperança: oportunidades animam e Paquetá mantém base da última partida

Carli e Rabello comemoram classificação em cima do Flamengo para finais do Carioca. Foto: Vitor Silva/SS Press/BFR

Ao contrário do panorama rival, o desempenho apresentado no tropeço na última rodada serviu de alento para os torcedores botafoguenses na sequência do campeonato. Tendo em consideração a dificuldade de enfrentar o Corinthians, no Itaquerão, a equipe do Botafogo pressionou os adversários, forçando o goleiro Cássio a fazer defesas espetaculares no final da partida. No entanto, o resultado se manteve em 2 a 0 para os paulistas.

Virada a página, o Botafogo passa seu foco para o confronto contra o Flamengo, seu arquirrival, numa espécie de novo jogo fora de casa, já que a maior parte do estádio será destinada a torcedores adversários.

Para o confronto, os alvinegros possuem um desfalque importante. Se trata de Brenner, artilheiro da equipe na temporada com cinco gols, ao lado de Kieza, que deve ser o dono da posição no duelo. Na equipe, apenas há duvidas no setor direito do ataque. Disputam posição Ezequiel, Luiz Fernando e Aguirre. Até o momento, Marcos Paquetá ainda não anunciou quem será o escolhido para compor a escalação inicial. No último confronto, o jovem da base iniciou a partida. No outro lado, Rodrigo Pimpão deve voltar à equipe titular após boa atuação diante do Corinthians, quando entrou no segundo tempo e criou oportunidades.

O treinador também terá o retorno de três importantes peças, que não jogaram na última partida por conta de questões contratuais, são eles: Yago, Moisés e Jean. Além deles, Marcinho se recuperou de problemas de saúde e também está relacionado para o confronto. Dos nomes, somente o lateral-esquerdo irá figurar entre os titulares da equipe.