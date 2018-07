Jogo Cruzeiro x Atlético-PR AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Cruzeiro x Atlético-PR ao vivo hoje, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-PR deve entrar em campo com a seguinte escalação: Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Bruno Guimarães, Lucho González e Bruno Nazário; Nikão, Bergson e Pablo.

Do lado do Furacão, o comandante Tiago Nunes também deverá substituir jogadores suspensos, são eles: o lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia Raphael Veiga. Devem ser substituídos por Nicolas e Bruno Nazário, respectivamente. Com dores no tornozelo, o zagueiro Thiago Heleno também não deve jogar contra o Cruzeiro.

Com isso, o provável Cruzeiro neste domingo é: Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Silva, Bruno Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Barcos.

“Estávamos com quatro volantes com dois amarelos. Hoje, dois (Henrique e Ariel) tomaram o terceiro amarelo. No próximo jogo teremos Bruno Silva, Lucas Silva, Romero, todos para serem utilizados. Disse a eles que com essa sucessão de jogos teríamos que tirar dois e colocar outros dois para a equipe continuar rendendo bem, mas não desgastar demasiadamente um ou dois atletas, porque sei que lá na frente isso vai fazer muita diferença”, comentou Mano.

Mano Menezes disse que quer alterar o mínimo possível na formação inicial do Cruzeiro, mas para o jogo contra o Atlético-PR o treinador não tem muitas opções, já que Henrique e Ariel Cabral, dupla de volantes titular, receberam cartão amarelo contra o América-MG e estão suspensos.

"A meta principal é evoluir a cada partida, mas é claro que a posição na tabela incomoda. Não desejamos esta colocação. Acreditamos que repetindo a boa atuação do jogo contra o Internacional, teremos bons resultados e sairemos dessa situação" disse Tiago Nunes.

O Atlético-PR busca sair da zona de rebaixamento. Com apenas 10 pontos, o Furacão está a 4 pontos do América-MG, primeiro time fora do Z-4. O técnico Tiago Nunes comentou a situação na tabela.

Na volta do Brasileiro depois da pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro venceu o América-MG por 3 a 1, e agora procura emendar uma série de vitórias. Seriam 3 triunfos em apenas 6 dias.

A Raposa avançou na competição nacional após o empate por 1 a 1, já que havia vencido o primeiro jogo na Arena da Baixada por 2 a 1.

Os times voltam a se enfrentar em menos de uma semana, já que jogaram na segunda (16), em confronto válido pela Copa do Brasil.

Cruzeiro x Atlético-PR ao vivo se enfrentam neste domingo (22), no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19h00, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 14ª rodada da competição.