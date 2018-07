Barcos comemora primeiro gol com camisa do Cruzeiro: "Retribuir todo carinho da torcida"

Depois de excelente partida e do primeiro gol marcado com a camisa do Cruzeiro, que definiu a vitória da equipe celeste contra o Atlético-PR, Barcos saiu de campo bem contente e acenando para vários torcedores que estavam à beira do gramado.

+ Barcos marca pela primeira vez e garante virada do Cruzeiro contra Atlético-PR no Mineirão

O Pirata, quando perguntado sobre a ansiedade com primeiro gol e sobre os dois jogos que já fez com a camisa do Cruzeiro se mostrou contente.

"O mais importante foi que ganhamos os dois jogos. Pra brigar pelo campeonato temos que ganhar, e estamos fazendo nosso trabalho. Também muito importante é a união do grupo e o sacrifício para ganhar. Nesses dois jogos, começamos perdendo por um a zero e, com raça e futebol, fomos atrás da vitória.”, disse.

Depois de marcar o gol, alguns jogadores foram atrás de Barcos para comemorar junto com ele, imitando seu famoso gesto com a mão, que simula um pirata. Sobre a comemoração e a expectativa da briga pelo Brasileirão, Barcos afirmou: “Foi muito lindo. A qualidade desse grupo é imensa. Não só esse, mas queremos brigar pelos três torneios que temos pela frente.”

Foto: Vinnicius Silveira/Cruzeiro

O argentino também foi abordado sobre a pancada que levou no pé, numa dividida no final do segundo tempo."Fui chutar e travei com o zagueiro, mas não foi nada demais".

Depois da pancada, Barcos caiu e fez com que o staff médico cruzeirense fosse até a beira do campo para ver sua situação - mas seguiu firme por mais uns minutos - até ser subtituído pelo meia Bruno Silva. A respeito da expectativa depois de marcar seu primeiro gol, Hernán Barcos agradeceu o carinho da torcida.

"Estou muito feliz. A emoção é muito grande. O torcedor criou muita expectativa pela minha chegada e fui muito bem recebido. Esse gol foi uma forma de retribuir todo o carinho da torcida."

Com o gol, Barcos tornou-se o trigésimo sexto estrangeiro a marcar com a camisa do Cruzeiro.