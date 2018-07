Flamengo negocia venda do volante William Arão para Olympiacos, da Grécia

Mais um jogador parece estar dando adeus ao Flamengo. Depois de perder Jonas para o mundo árabe, Willian Arão pode ser o próximo. Com uma proposta de R$ 10,6 milhões do Olympiacos-GRE, as partes já estão em negociações avançadas e buscam se acertar até o fim de 2019. O volante tem 26 anos e contrato com o rubro-negro até o fim de 2019.

Não é a primeira vez que um clube tenta tirar o volante do Flamengo. Ainda no primeiro semestre, houve interesse do Internacional e do futebol asiático, mas as negociações não evoluiram. O Santos também surgiu como um possível interessado no jogador.

Arão tem passagens por diversos clubes, mas nunca atuou na Europa como profissional. Com apenas 18 anos, teve uma passagem pelo Espanyol B. Logo depois, defendeu defendeu Corinthians (onde chegou a ser campeão Mundial) , Portuguesa, Chapecoense, Atlético-GO, Botafogo e por último o Flamengo.

Desde 2016 no clube carioca, o volante atuou 140 vezes e marcou 16 gols. Titular absoluto nas duas primeiras temporadas, perdeu espaço neste ano e participou somente de 11 partidas, sete saindo do banco de reservas.