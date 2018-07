Jogo Fluminense x Palmeiras AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, disputado no Maracanã

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Fluminense x Palmeiras ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 19h30 (de Brasília).

A arbitragem dessa partida vem de Santa Catarina: Rodrigo D'alonso será o juiz, tendo como bandeirinhas Helton Nunes e Alex dos Santos.

Provável Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Willian e Dudu.

Provável Fluminense: Julio César, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton; Airton, Mateus Norton e Jadson; Marcos Junior, Robinho e Pedro.

Esse jogo terá um toque especial de emoções por conta de Gustavo Scarpa. O jogador, que atualmente está no Palmeiras, saiu do Fluminense de uma forma conturbada, na justiça. O processo deixou o jogador por 101 dias sem jogar, após, na justiça, o Fluminense conseguir reativar o contrato do meia com o clube. Scarpa deixou o tricolor por falta de pagamento de parte de seus salários, como Direitos de Imagem e Fundo de Garantia.

Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu os 5. Com 100% de aproveitamento, a equipe venceu por: 2 a 1, no Allianz Parque, em 2015; 2 a 0 no Allianz Parque e no Mané Garrincha, em 2016; 3 a 1 no Allianz Parque e 1 a 0 no Maracanã, em 2017.

Jogo do Palmeiras hoje ao vivo

Na história, os clubes se enfrentaram 107 vezes, onde o Palmeiras está na frente em vitórias. O alviverde venceu 58 vezes, enquanto o Fluminense venceu 33 e ainda houveram 16 empates. O Palmeiras marcou 187 gols, contra 151 do Fluminense.

Para esse jogo, o Palmeiras tem de volta Lucas Lima, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro e não tem suspensos. O Fluminense tem 4 suspensos por 3 amarelos: Léo, Richard, Dodi e Sornoza.

O Palmeiras se encontra na 6ª posição do Brasileirão. O time de São Paulo tem 23 pontos, com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O alviverde marcou 22 gols e sofreu 14.

Weverton fala sobre disputa no gol do Palmeiras: "Tive que lutar para conquistar meu espaço"

O Fluminense está na 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos. A equipe venceu 5 jogos, empatou 3 e perdeu 6. O tricolor carioca marcou 17 gols e sofreu 19.

Já o Palmeiras sofreu para vencer o Atlético Mineiro, no Allianz Parque. O alviverde saiu na frente e sofreu o empate duas vezes, mas no último minuto conseguiu marcar o 3º gol da vitória por 3 a 2. Moisés e Bruno Henrique, duas vezes, marcaram para o Palmeiras, enquanto Luan e Chará marcaram para o Galo.

Análise VAVEL: Marcelo Oliveira terá quebra cabeça para montar Fluminense contra Palmeiras

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense vem de vitória na última rodada do Brasileirão. O clube foi até Recife, onde enfrentou o Sport. Com gols de Pedro, duas vezes, o Fluminense bateu o Leão de Pernambuco, que descontou com Gabriel, e voltou com os 3 pontos pra casa.

Fluminense x Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (25), às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e você acompanha aqui, na VAVEL Brasil, ao vivo, todos os lances desse clássico interestadual!