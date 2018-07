Fluminense anuncia contratação do atacante equatoriano Bryan Cabezas

Visando reforçar seu elenco para a sequência da temporada, o Fluminense anunciou a chegada do atacante equatoriano Bryan Cabezas, que chega ao Tricolor por empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra. O jogador pertence ao Atalanta, da Itália, e estava emprestado ao Avellino, também do futebol italiano.

''É um privilégio e uma honra muito grande voltar à América do Sul para recuperar meu futebol em um grande clube, já que na Europa eu não tive muitos minutos. É uma ótima oportunidade para fazer grandes coisas. Só tenho que agradecer a torcida pelo carinho e pelas mensagens que tem me enviado'', afirmou o atacante, que vestirá a camisa 8.

Com passagens pelo Panathinaikos, da Grécia, e Independiente del Valle, do Equador, Cabezas irá reencontrará seus antigos companheiros de time: Luciano e Sornoza. Inclusive, ambos deram boas vindas ao jogador em vídeo divulgado nesta quarta-feira pelo Fluminense.

"Me dou muito bem com o Sornoza, nos entendemos em campo. Vamos nos ajudar muito para construirmos grandes coisas juntos'', disse o novo reforço.

Cabezas terá forte concorrência no Fluminense. Só no setor ofensivo, o Tricolor atualmente conta com Robinho, Calazans, Matheus Alessandro, Marcos Jr, Pablo Dyego, Pedro e João Carlos, além dos recém-contratados Everaldo, Luciano e Junior Dutra.

Ainda sem data para estrear, o novo reforço estará presente no Maracanã, onde o Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica:

Nome completo: Bryan Alfredo Cabezas Segura

Data e Local de Nascimento: 20/03/1997, em Quevedo (EQU)

Posição: Atacante

Clubes: Independiente del Valle (EQU), Atalanta (ITA), Panathinaikos (GRE) e Avellino (ITA).