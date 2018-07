Atacante Jonathan Alvez está liberado para atuar pelo Internacional

Google Plus

O uruguaio Jonathan Alvez já está autorizado a atuar com a camisa do Internacional. Seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira (25) e já fica à disposição para a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira (26), válida pelo Campeonato Brasileiro.

Ele deve começar como reserva e servir de opção para entrar ao longo da partida. A disputa no ataque colorado é acirrada, já que todos os atletas estão à disposição, com exceção de Brenner.

O atacante esperava já estar livre para atuar na última partida, contra o Ceará, mas houve atraso para regularizar sua situação. Devido a isso, não pode ser inscrito na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e na CBF.

Jonathan Alvez foi apresentado na última semana, vindo de empréstimo do Junior de Barranquilla. Seu contrato com o Internacional vai até julho do ano que vem.