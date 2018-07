Marcinho comemora seu primeiro gol pelo profissional do Botafogo: "Me deixa muito feliz"

Google Plus

Depois de um jogo acirrado, o Botafogo conseguiu, enfim, vencer a primeira no Campeonato Brasileiro sob o comando de Marcos Paquetá. Com gol de Marcinho, o time venceu a Chapecoense por 1x0. O alvinegro agora enfreta o Internacional, em Porto Alegre, no domingo (29).

Marcinho, ao marcar o gol, mostrou agitação e foi contido pelos companheiros. Ao que pareceu, ele estava tentando ir para a torcida, visto que estava sendo vaiado até aquele momento, porém foi contido pelos companheiros. Após o confronto, o autor do gol esclareceu a situação ainda no campo de jogo.

"Eles pensaram que eu ia falar algo para a torcida. Mas o camarote da minha família era naquela direção e meu irmão estava lá. É o aniversário de 19 anos dele e queria comemorar. Esse gol me deixa muito feliz, foi importante, o time estava precisando depois de duas derrotas. Foi um gol para coroar esse trabalho e a dedicação de todos."

A próxima partida do Botafogo é no próximo domingo (29), às 16h, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio.