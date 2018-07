Para se manter no G-6, Cruzeiro recebe vice-líder São Paulo pelo Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte no estádio Mineirão.

Nesse domingo (29), o São Paulo tem o difícil jogo contra o Cruzeiro fora de casa no Mineirão em Belho Horizonte, as 16h pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Tricolor busca continuar na cola do líder Flamengo, precisa conquistar essa vitória para que a vantagem não fique maior do que dois pontos.

Tendo uma sequência muito difícil desde da volta da Copa do Mundo, o São Paulo vem enfrentando seus adversários com foco de chegar a liderança do campeonato. Mostrou isso contra o Flamengo e Corinthians, mas teve suas boas atuações vitoriosos interrompidas pelo Grêmio na última rodada. O Tricolor chega em Belo Horizonte para buscar um resultado positivo e perturbar o Flamengo.

O Cruzeiro, após sofrer uma derrota para o Corinthians na Arena Corinthians em São Paulo por dois a zero busca reverter essa má sequência. Ocupando a sexta colocação no campeonato, o clube mineiro precisa buscar resultado nessa partida, se não, vai se ver cada vez mais distante dos primeiros colocados da competição.

Com rodízio no elenco, Thiago Neves deve ficar fora da partida

O técnico Mano Menezes, desde da parada da Copa do Mundo, vem propondo uma tática de revezar seus jogadores de elenco. Com isso, ele espera afastar desgastes físicos e contusões de seus atletas para não perderem eles no final da competição. Mano disse que não há necessidade dos jogadores atuarem 5 partidas seguidas.

Esse é o caso de Thiago Neves, que sem dúvidas é uma das peças mais importantes do elenco, será poupado no confronto desse domingo por estar atuando em várias partidas sem descanso, podendo provocar um desgaste, fazendo com que perca jogos mais importantes e talvez decisivos futuramente.

"Vamos decidir amanhã (quais jogadores serão poupados). Essa questão é muito clara aqui dentro da comissão técnica, não é uma decisão que foi tomada aleatoriamente. É a tomada para aquilo que nós julgamos ser um encaminhamento adequado dessa intensidade, sucessão e sequência de jogos que vamos ter pela frente. Se eu não fizer isso, como decisão final, se não fizermos isso como comissão técnica, nós vamos perder os jogadores lá na frente, é só olhar para os adversários, cada jogo você alguém saindo com lesão muscular, com dificuldades”, declarou Mano.

São Paulo busca quarta escalação nas últimas rodadas

O técnico Diego Aguirre vem lidando com os difíceis desafios na escalação de sua equipe. Desde da volta do campeonato, o treinador não consegue repetir um time. Em todas as rodadas, ele tem que se preocupar com o número de jogares que estão pendurados e acabando sendo suspensos durante os jogos. Com essa complicada sequência, o São Paulo vem perdendo peças importantes do time.

Com esse problema, o retorno de Bruno Peres foi adiantada e o lateral foi relacionado e viajou com o elenco para Belo Horizonte. O lateral teve seu aprimoramento físico acelerado para ficar a disposição do treinador, mas mesmo assim, Aguirre não garante a estreia do jogador.

"Ainda não posso responder, porque as coisas mudam com o que acontece. A ideia era ele ficar pronto para a outra semana, mas não posso falar que não vai estar para esse jogo. Vai ser uma decisão em conjunto. Temos de analisar não só o Bruno, mas outras situações", disse Aguirre.