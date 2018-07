Torcida do Flamengo esgota carga de ingressos para partida diante do Sport

Neste domingo (29), o Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Sport, 12° colocado, no Maracanã. Além do espetáculo comum da partida, o palco será sede da celebração de recepção a Vitinho, novo reforço do clube, além de homenagens a Fernandinho, primeiro goleiro da era profissional do futebol da instituição. Diante dos ingredientes, a torcida rubro-negra esgotou os cerca de 52 mil ingressos disponibilizados e a expectativa é de que o público alcance a marca de 60 mil pessoas presentes no estádio.

A presença em massa dos torcedores do Flamengo é fruto da iniciativa populista da diretoria do clube em relação ao preço das entradas nas partidas referentes ao Brasileirão. Assim como no confronto diante do Leão do Recife, os ingressos para jogos do Rubro-Negro carioca na competição, no Maracanã, tem custado entre R$ 15, para sócios-torcedores no setor mais barato, e R$ 175, inteira para torcedor comum no setor mais caro. Essa proposta fez com que o clube também lidere a tabela da média de público entre os outros clubes da competição.

Segundo o levantamento do portal "Globoesporte.com", baseado no público pagante, o Flamengo se situa na primeira posição do ranking entre clubes da Série A, com 46.846 em média por jogo. O ticket médio está estimado em R$ 33. Em seguida, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ceará fecham a lista dos cinco primeiros colocados na tabela.

Veja abaixo a tabela:

Média de público pagante Ticket médio Flamengo 46.846 R$ 33 Corinthians 29.400 R$ 49 Palmeiras 29.310 R$ 59 São Paulo 29.015 R$ 27 Ceará 24.315 R$ 21

A 16ª rodada do Brasileirão pode dar a chance ao Rubro-Negro de abrir cinco pontos de distância de seu principal rival na busca pelo título, o São Paulo, que enfrenta o Cruzeiro, também às 16h, no Mineirão. Por enquanto, o Tricolor Paulista figura na segunda posição da tabela, com 29 pontos, enquanto o Flamengo possui 31.