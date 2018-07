Ingressos para a final da Taça BH Sub-17 serão trocados por 1kg de alimento

Google Plus

Os ingressos para a decisão da Taça BH, entre Atlético e Fluminense, às 21h45 desta terça-feira (31), na Arena Independência, serão trocados por 1kg de alimento não perecível.

Sócios Galo na Veia de todas as modalidades têm acesso liberado no Portão 2, limitado à capacidade do setor, e também podem contribuir, caso queiram, levando o seu donativo, seja 1kg de alimento ou um agasalho.

Nesta terça-feira, a troca dos ingressos do Portão 3 para não sócios terá início às 10h, na Bilheteria Ismênia. A partir das 19h, a troca será realizada na Bilheteria Pitangui.

A torcida do Fluminense ficará no Portão 10. Os portões do estádio serão abertos às 20h30.