Recém-contratado pelo Corinthians, Araos fala sobre estilo de jogo e novo desafio na carreira

Recém-contratado do Universidad de Chile como novo reforço para o meio de campo do Corinthians, o chileno Ángelo Araos, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (31), após treinar junto da equipe no CT Joaquim Grava.

Demonstrando timidez e dificuldade em compreender o idioma, o meio-campista falou com a imprensa e se mostrou animado com a oportunidade de atuar no Timão.

"Não sei ainda se estou relacionado, mas vontade eu tenho. Vim para jogar, para participar. Quero demonstrar à minha família e à torcida o que posso fazer. Sou mais um louco do bando (risos)", frisou Araos.

Quando perguntado sobre seu estilo de jogo, Araos já se mostrou disposto a cair nas graças da torcida, devido às suas características dentro de campo, algo que a Fiel cobra de seus atletas e enxerga como 'a cara do Corinthians'. O chileno participou do treino desta tarde e marcou dois gols, se destacando logo em sua primeira aparição no coletivo.

"Sou volante, minha característica é encarar, carregar a bola, entrar na área, concluir as jogadas. Essa é minha função. Vim para deixar tudo em campo pela torcida, por mim, pela minha família, sou muito aguerrido", pontuou.

Com apenas 21 anos, Araos deixou o Chile rumo ao Corinthians. Sabendo disso, os jornalistas presentes na coletiva o questionaram sobre o desafio em deixar a terra natal.

"Acho que é um salto duro, mas que quero dar. Quero crescer como futebolista, aspirar coisas maiores. Chegar aqui é algo muito feliz para minha família", finalizou.

Em seguida, o técnico Osmar Loss, que também estava presente na entrevista, falou sobre o papo que teve com Araos e sobre como pretende utiliza-lo dentro de campo.

"A gente teve uma conversa bacana com ele ontem, posicionamos um campo na mesa. Vimos muitos jogos dele e com ele jogando de diferentes formas. Ele gosta de jogar mais pelo centro do campo, mas já atuou pelos dois lados, pode fazer o segundo homem do meio, ligando o ataque com meio. Temos possibilidade interessante de utilizar ele do meio para frente, ganhamos recursos. Ele deve ser relacionado para o jogo, sim", revelou.

O meio-campista está entre os 23 relacionados para o duelo de quartas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians enfrenta a Chapecoense, na próxima quarta-feira (1°).