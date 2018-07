Santos mira Jonas como primeira opção para o ataque, mas faz proposta por gringo

Em busca de novos reforços, a diretoria do Santos corre em busca de um "camisa 9" e já tem um nome principal, Jonas, que tem uma reunião essa semana para definir o seu futuro no Benfica/POR. O jogador de 34 anos tem contrato com o clube português até junho de 2019, mas pode ser negociado devido as boas opções ofensivas dos “Encarnados”.

Com bom mercado internacional, a diretoria vê o acerto com dificuldade, mas tem como trunfo a identificação do atacante com o Alvinegro da Vila, já que Jonas atuou no Peixe entre 2006 e 2007, marcando 10 gols em 37 jogos na ocasião. A informação foi antecipada pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pela reportagem da Vavel Brasil.

Caso a negociação com o atacante brasileiro não se concretize, o Peixe deve voltar ao mercado do futebol sul-americano. Plano B, o argentino Tobías Figueroa, do Union Espanhola/CHI, é visto com bons olhos pela diretoria do Santos, que já entrou em contato com o clube argentino, mas a proposta de U$S3 milhões (R$11 milhões) foi recusada, o time chileno pede o dobro do preço pelo atleta de 26 anos.

Tanto Jonas quanto Figueroa têm boas médias de gols marcados. Enquanto Jonas marcou 37 gols em 41 jogos na última temporada (média de 0,9 gols por jogo), Figueroa já marcou 13 gols em 22 partidas, um gol a cada dois jogos.

O novo técnico do Santos, Cuca, em sua apresentação nesta terça (31) disse que antes de ir ao mercado, a prioridade é buscar a "qualidade reservada" no clube.

"Se não tiver, a gente busca, mas vamos buscar soluções antes", disse Cuca.

Atualmente no elenco o único jogador da posição é o garoto Yuri Alberto. Menino da Vila de 17 anos, o centroavante jogou todo o segundo tempo na derrota para o América/MG neste domingo (29) e foi bastante criticado pela torcida pelos gols perdidos.