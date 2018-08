Botafogo não possui bom retrospecto atuando no Paraguai desde 1952

Em mais uma partida válida pela Copa Sul-Americana, o Botafogo irá enfrentar nesta quarta-feira (01) o Nacional-PAR, às 19h30, no estádio Defensores Del Chaco. Neste especial elaborado pela VAVEL Brasil você poderá acompanhar dados e a trajetória do time alvinegro no território paraguaio.

A primeira partida ocorreu em 1952, contra o Cerro Porteño em um jogo bastante disputado que terminou com o resultado de 4 a 3 para o Botafogo. No mesmo ano e três dias depois, o alvinegro consegue sua primeira vitória em Asunción, batendo o Olimpia com o placar de 3 a 1.

Em seguida, na mesma competição, o time carioca enfrentou o Nacional pela primeira vez, quem será seu adversário nesta quarta-feira (01). O primeiro e único confronto entre as equipes foi totalmente favorável ao Botafogo, que venceu por 2 a 0 com gols de Dino e Zezinho. Além disso, o jogo contou com desfalque de Nilton Santos, que não viajou. Escalação do time na época: Oswaldo Baliza, Gérson dos Santos e Floriano; Rubinho, Ruarinho e Richard; Paraguaio, Geninho, Dino da Costa, Zezinho (Orlando Vinhas) e Jayme (Braguinha)

Fazendo um somatório geral dos jogos que o Botafogo realizou no Paraguai, são sete partidas com duas vitórias e cinco derrotas, sem nenhum empate. Além disso, o alvinegro teve apenas resultados melhores em casa contra os estrangeiros.