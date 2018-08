Titular absoluto, zagueiro Henrique estende contrato com Corinthians até 2020

O zagueiro Henrique, prolongou seu vínculo com o Corinthians por mais um ano, até 31 de dezembro de 2020. A informação foi divulgada no Boletim Informativo da CBF (BID) e, até o momento, o clube do Parque São Jorge, não divulgou nenhum anúncio sobre o acordo.

A diretoria do clube alvinegro afirmou que o atleta recebeu sondagens, além da chegada de uma proposta concreta na mesa dos dirigentes da equipe. O clube interessado não foi revelado.

Henrique passa a ser figura principal no elenco corintiano, ainda mais após a saída de Balbuena. Ao todo já são mais de 40 jogos com as cores do Corinthians, além de um título conquistado.

O zagueiro de 31 anos, que agora faz dupla de zaga com o jovem Pedro Henrique, 9 anos mais novo. O atleta chegou no início de ano para sanar a vaga deixada por Pablo, emprestado e devolvido ao Bordeaux novo final do contrato, e agora se firma como titular absoluto do time.