Fluminense anuncia patrocínio com o site Zoom até o fim da temporada

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (2) acordo de patrocínio com o site Zoom, comparador de preços e produtos. O logotipo da empresa estará presente na parte superior das costas da camisa já na partida contra o Defensor, às 21h45, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.

A parceria entre as partes não é novidade. Em 2017, o clube e a marca já haviam fechado acordo de patrocínio. Naquela ocasião, a duração do contrato era de apenas um mês. Nesta, irá até o final desta atual temporada, em dezembro. Valores não foram revelados.

''É importante estabelecer um relacionamento com marcas inovadoras, modernas e atuais. Já em 2017, quando fizemos uma parceria, o Zoom mostrou ter essas qualidades. É uma empresa que tem o perfil de nossa torcida, tão acostumada e engajada com a tecnologia'', declarou o diretor executivo de Marketing do Fluminense, Lawrence Magrath.

''Essa é uma continuação da parceria que iniciamos no ano passado e que rendeu resultados positivos e muita visibilidade para o Zoom e para o clube. Queremos apoiar o time de Guerreiros porque acreditamos na força dele e vimos que ações como essa geram um enorme alcance e engajamento com o público e é por isso que queremos estar presente no mundo do futebol'', disse Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.