Ex-Cruzeiro, atacante Vinícius Araújo é anunciado pelo Vasco até o fim de 2019

Não para! O dia no Vasco da Gama segue bastante agitado. Nesta tarde de sexta-feira (3) o clube anunciou, via Twitter, a contratação do atacante Vinícius Araújo, revelado pelo Cruzeiro e que atuava no Real Zaragoza, da Espanha.

O jovem de 25 anos tem rodagem pelo futebol mundial. No Brasil jogou pelo Cruzeiro e Sport, na Europa passou pelo Valencia, conhecido clube espanhol, além do Standard de Liège, da Bélgica. Ele defenderá agora o Vasco, até o fim de 2019.

Aprovado nos exames e de contrato assinado, já se pode dizer que Vinícius é atleta do Gigante da Colina. Com isso, o técnico Jorginho já falou sobre o novo reforço para o ataque, que se junta a Maxi López e Ríos.

“Vai agregar muito para a gente. Vinícius tem característica que não temos, tem facilidade e aprendeu a jogar pelo lado. É um atacante de área e muita velocidade”, analisou.

Os últimos números não são dos melhores. Foram 19 jogos pelo ex-clube e apenas um gol marcado. O atacante é o segundo reforço ofensivo do Gigante da Colina nesta janela de meio do ano.