Flamengo divulga relacionados para partida contra Cruzeiro sem Guerrero e Juan

Na manhã desta quarta-feira (8), o Flamengo divulgou a lista de relacionadas para partida contra o Cruzeiro, realizada nesta quarta-feira, às 21:45, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

As ausências mais notadas, foram as de Juan e Guerrero. Em nota, a assessoria de imprensa do clube explicou a situação do zagueiro:

"O atleta Juan sofreu uma pancada no joelho esquerdo na última partida. Realizou exame ontem (terça-feira), que constatou apenas um edema no local. Iniciou tratamento e fortalecimento".

A situação de Paolo Guerrero é diferente. O atacante não atuou nos últimos dois jogos e ficou de fora dos treinos realizados durante a semana, sendo descartado para o duelo na Libertadores. Mesmo sentida, a ausência do camisa 9 já era esperada, como dito por Maurício Barbieri na coletiva da última terça-feira (7).

“O Guerrero está em fase final de recuperação do edema na coxa. Ainda não sabemos se vai a campo hoje, se não for será difícil a participação, mas vamos esperar. (...) O Guerrero está sendo reavaliado e isso o coloca numa condição difícil de ir para o jogo. Não estou descartando, mas é difícil”, falou Barbieri na tarde

O contrato do atacante se encerra nesta sexta-feira (10), e pode simbolizar o fim da passagem de três anos do atleta, pelo clube Rubro-Negro. O Internacional é um dos principais interessados na contratação de Guerrero, e já tem negociações abertas com seus representantes.

O Flamengo tentou uma renovação com o jogador até o fim de 2019, mas Guerrero não aceitou a proposta, exigindo um contrato de três anos. Até o momento, as negociações não avançaram. Além do Inter, Guerrero foi especulado em outros clubes brasileiros, como Palmeiras e Santos.