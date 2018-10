Projetando futuro do Corinthians, diretor de futebol Duílio Monteiro prioriza investir em atletas da base

Depois de ter estreado no YouTube na última terça-feira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez voltou ao canal oficial do clube em seu programa "Papo Reto" nesta terça-feira (14).

Sempre recebendo um convidado, com o intuito de esclarecer pautas prometidas em sua campanha à presidência, Andrés recebeu o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves.

Ativamente presente no mercado de transferências do Corinthians, Duílio falou sobre as chegadas dos reforços na equipe, como o meio-campista Àngelo Araos e o atacante Sérgio Díaz. O dirigente ainda falou sobre as chegadas de jovens atletas, pensando no futuro do clube.

"A gente vem trabalhando em conjunto com a base, trazendo também grandes jogadores para o sub-20, que possam ser aproveitados no futuro na equipe profissional. Nossa ideia é montar um time que permaneça por três ou quatro anos e que lute por títulos como vem lutando nos últimos dez anos ", esclareceu.

Só em 2018, no início de mandato de Andrés, o Corinthians já contratou 11 jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro sub-20 pela equipe alvinegra. Destaque é o meio-capista Jordan Souza, que veio do Botafogo e o atacante Fessin, que foi contratado junto ao ABC.

Quando teve a palavra, Andrés voltou a falar sobre as saídas de jogadores importantes da equipe. O dirigente repetiu aquilo que vem falando há tempos para justificar a saída.

"Jogador para ficar no Corinthians tem que querer ficar, não adianta só fazer de conta que vai ficar. Nós temos essa filosofia: se o jogador quer sair, sai", pontuou.

Na próxima semana, o convidado é Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians que esclarecerá pautas da saúde financeira do clube.