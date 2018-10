Partida entre Cruzeiro e Santos pela Copa do Brasil será octogésimo confronto da história

Cruzeiro e Santos fazem nesta quarta-feira (15), a terceira decisão de vaga na história da Copa do Brasil. Nos dois últimos confrontos, o time azul celeste levou a melhor. O primeiro confronto, em 2000, o Cruzeiro venceu no Mineirão por 1 a 0 e empatou na Vila Belmiro em 2 a 2, conquistando o título naquele ano na sequência. Em 2014, a raposa venceu por 1 a 0 no Gigante da Pampulha e empatou na Vila Belmiro no jogo de volta por 3 a 3.

A partida de volta desta quarta-feira (15) será o octagésimo encontro entre as duas equipes. Com 28 vitórias do Cruzeiro contra 29 do Santos e 22 empates, os dois times apresentaram equilíbrio em seus confrontos. Com 37 partidas em Minas Gerais, foram 12 vitórias do Cruzeiro, 13 empates e 12 vitórias do Santos.

No Campeonato Brasileiro de 1966, O time liderado por Dirceu Lopes e Tostão levou a taça do campeonato daquele ano contra o Santos de Pelé. Foi a única decisão de final entre os dois times na história. Naquela oportunidade, o Cruzeiro aplicou uma goleada histórica no Mineirão por 6 a 2. Na partida de volta, no estádio Pacaembu, a raposa se sagrou campeão ao fazer 3 a 2 de virada.