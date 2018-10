Internacional se aproveita de falhas defensivas e goleia Fluminense no Maracanã

Fechando a 18° rodada Campeonato Brasileiro, a última antes do início do segundo turno, Fluminense e Internacional se enfrentaram no Maracanã nesta segunda-feira (13). Apesar de contar com o apoio de sua torcida, o Tricolor Carioca saiu derrotado de seus domínios e viu Nico López marcar duas vezes e Jonathan Álvez liquidar o placar para o Colorado ainda no primeiro tempo.

Os instantes iniciais de jogo predominaram erros de passes e disputas físicas entre os jogadores. O Internacional tentou partir para cima logo no primeiro minuto, mas a defesa do Fluminense não deu espaços.

A equipe mandante tentava sair jogando pelas pontas e buscando bolas aéreas para o atacante Pedro. Entretanto, aos 17 minutos, o camisa 9 carioca saiu da área e cruzou. Júnior Dutra desviou o cruzamento para trás e Marcos Júnior pegou um chute de primeira, exigindo defesa providencial de Marcelo Lomba, que fez uma ponte para evitar o gol.

Depois da chance de perigo criada, os donos da casa se soltaram no jogo e passaram a incomodar a defesa gaúcha. Contudo, o Inter rifou a bola para a defesa e Ayrton Lucas furou, Edenílson recuperou a bola para o Colorado e encontrou Rodrigo Dourado na entrada da área. O meio-campista tocou para Nico López na ponta esquerda que encheu o pé e mandou para o fundo das redes de Júlio César. 1 a 0.

Embalado pelo gol marcado, o Inter ainda ampliou o marcador depois de Gilberto perder a bola na linha de fundo para Iago, que tocou no meio da área para Jonathan Álvez ampliar para os gaúchos.

Nitidamente abatido pelo gol após erros individuais, o Fluminense tinha dificuldade em se defender das tratativas do Internacional e esbarrava na ansiedade para marcar, errando passes em demasia. Ao final do primeiro tempo, Digão afastou errado e a bola sobrou para Jonathan Álves dentro da área, que rolou mais uma vez para Nico López marcar seu segundo gol no jogo e o terceiro do Colorado.

Na segunda etapa, o Fluminense seguiu abatido pelos erros cometidos no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Iago invadiu a área Tricolor mas foi desarmado no último instante.

Gum, cometeu mais um erro defensivo para o Fluminense e viu Pottker sair cara a cara com Júlio César, mas o goleiro saiu nos pés do atacante, evitando o quarto gol.

Os visitantes diminuíram o ritmo na metade da segunda etapa e o Fluminense foi predominante na posse de bola. Sornoza ainda acertou bola na trave depois de pegar rebote de escanteio. Pedro também criou, depois que recebeu dentro da área e chutou colocado para a intervenção de Lomba.

Mesmo cercando a área do Colorado, o Flu pouco produziu após as duas chances claras na segunda etapa, mas viu Sornoza mais uma vez acertar o travessão nos acréscimos, contudo, a equipe de Marcelo Oliveira saiu derrotada do Maracanã sem balançar as redes.

Agora, o Internacional, só volta a campo no domingo (19) às 11h contra o Paraná, no Beira-Rio. Já o Fluminense vira a chavinha e tem o Defensor pela frente na quinta-feira (16) pela Copa Sul-Americana e precisa manter a vantagem que criou de 2 a 0 no primeiro jogo.

Com a vitória, o Colorado assume a terceira posição que pertencia ao rival, Grêmio e chega aos 35 pontos. Por outro lado, o Fluminense estaciona na nona posição com 22 pontos somados.