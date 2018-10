Após reunião com Alexandre Campello, Jorginho deixa comando do Vasco

Jorginho não é mais treinador do Club de Regatas Vasco da Gama. Após reunião com o presidente do clube, Alexandre Campello, ficou decidido em consenso que não é mais o momento do técnico comandar a equipe da Colina. Joelton Urtiga, preparador físico, também deixa São Januário.

No comando da equipe foram um total de 10 jogos, com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Foram 13 gols marcados e 16 sofridos pelo Almirante durante a passagem do técnico. Ele deixa o time um ponto acima da zona de rebaixamento.

Durante a passagem, o comandante sofreu com duras críticas da torcida pela irregularidade do time dentro das partidas e pelas eliminações na Copa do Brasil e, principalmente, na Copa Sul-Americana, onde poupou jogadores na altitude de Quito contra a LDU.

Nesta terça-feira (14), o auxiliar Valdir Bigode comanda o treino das 15h30 no CT das Vargens. Na próxima segunda-feira (20), o Vasco recebe o Ceará em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Há expectativa de que até lá o clube já tenha um novo comando.