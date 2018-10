Com lesão na coxa direita, Kieza desfalca Botafogo contra Nacional-PAR

O Botafogo terá uma perda importante para a partida desta quinta-feira (16), contra o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana. Após sentir dores no último treino antes do jogo contra o Paraná, no domingo passado, Kieza realizou exames de imagem no início da semana, e o resultado não foi dos melhores. Foi constatado uma lesão no músculo da coxa direita. Com isso, o atacante iniciará tratamento nos próximos dias e desfalcará o alvinegro no duelo contra os paraguaios.

O treinador do Botafogo, Zé Ricardo, terá Aguirre e Brenner como opções para substituí-lo. O uruguaio foi titular na partida do último final de semana, mas não correspondeu às expectativas, novamente. Por isso, pode ser que Brenner, artilheiro do time no ano com oito gols ao lado de Kieza, recupere a posição.

Outro que não entrará em campo pelo glorioso é o goleiro Gatito. Depois de longo processo de recuperação de uma cirurgia no pulso, o paraguaio só deve retornar no jogo contra o Palmeiras, no dia 22 deste mês.

A promessa é de casa cheia para o confronto desta quinta. Além disso, é certo que haverá a quebra do recorde de público do ano no Nilton Santos, já que a torcida alvinegra se mobilizou fortemente para empurrar a equipe e já são mais de 30 mil ingressos vendidos. Vale lembrar que o Botafogo precisará da vitória para avançar de fase. A bola rola às 19h30 (de Brasília).